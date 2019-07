EL VÓLEY COMERCIAL FEMENINO YA TIENE FINALISTAS

Publicado el 28 julio 2019 por admin

Fenix y Panadería La Flor son los equipos finalistas de la tercera edición del Torneo de Vóley Comercial Femenino de Sociedad Sportiva Devoto. Así quedó definido, tras la jornada de semifinales, disputada el sábado, en Sociedad Sportiva. Habrá finales de Oro, Plata y Bronce.

RESULTADOS DEL SÁBADO

Copa de Oro:

Fenix se impuso a Aquarella Calzados por no presentación de su rival y Panadería La Flor derrotó por 2 a 0 a 100% Deportivo, parciales 25-20 y 25-20.

Copa de Plata:

S.O.S. perdió 2 a 0 con Las Ñatas, parciales 25-13 y 25-11 y No Tan Locas le ganó a Las Panteras por 2 a 0, parciales 25-21 y 25-22.

Última fecha:

En fecha a confirmar se disputará la última Jornada de este torneo en el que se jugarán las finales: en Copa de Bronce se medirán Profes vs. Positivas, en Copa de Plata lo harán Las Ñatas vs. No Tan Locas y en Copa de Oro, Fenix vs. Panadería La Flor.