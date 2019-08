ACTUALIDAD MUNICIPAL: CUENTAS EQUILIBRADAS Y OBRA PÚBLICA EN MARCHA

Publicado el 07 agosto 2019 por admin

De visita en los estudios de FM CRISTAL, el Intendente Municipal de Devoto, Cr. Daniel Peltzer y la Secretaria de Hacienda, Cra. Verónica Brunetti; hablaron de la actual crisis económica y de la caída en la recaudación, asegurando que las cuentas del municipio se mantienen en equilibrio, lo que permite sostener las prestaciones y la obra pública.

Por la crisis, menor recaudación y mayor demanda de servicios sociales

“La actual crisis no solo incide a nivel nacional, sino que también al afecta el ámbito provincial y el municipal. En la localidad se observa cómo los ciudadanos no solo no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias sino que también manifiestan más necesidades de asistencia. Hay menores ingresos y mayores pedidos de ayuda social”.

Con las previsiones no alcanza: las dificultades en el mes de julio

“Estas crisis se producen periódicamente en Argentina y causan los mismos efectos, que paga la misma gente… Uno puede tener todas las previsiones posibles pero esto no deja de ser un gran problema que financieramente te desacomoda. Nos pasó en el mes de julio, que tuvimos que pagar en cuotas los sueldos. Esto ya se regularizó, estamos acomodados, esperando que la actividad económica empiece a recuperarse”.

La obra pública no se para

“Trabajamos con una planificación a mediano y largo plazo y a lo pautado para este año, lo estamos ejecutando. Las obras que uno tiene en marcha no sólo son importantes para el vecino que las espera, sino también para el personal que las realiza, y para los proveedores. La idea es mantener la obra y también pagar los sueldos por eso al pago del mes pasado lo dividimos en tres veces, pero ya volvimos a la normalidad”.

Demoras en el ingreso de recursos

“Nosotros tenemos un desfasaje en la recepción de algunos fondos, por ejemplo en el FODEMEP, que está con un retraso de cuatro meses, pero nosotros a las escuelas las seguimos atendiendo. Nosotros siempre tratamos de mantener las obras, aun cuando los fondos no llegan, porque sabemos que los vamos a recibir”.

Situación del Fondo de Obras

“Desde el municipio veníamos ejecutando obras con recursos de Rentas Generales municipales y preservábamos el Fondo de Obra, para algún otro destino; eso veníamos haciendo hasta que no pudimos hacerlo más y tuvimos que devolver al fondo de Rentas lo que usamos en obras, para equilibrar las cuentas y mantener todas las obras”.

Caída en la recaudación a nivel local

“Se ha dado una caída importante en el porcentaje de recaudación, a nivel local. Desde el sector de Rentas empezamos a llamar a los vecinos, quizás no enviemos la intimación porque decidimos comunicarnos telefónicamente para ver la situación. Entendemos que hay gente que se ha quedado sin trabajo y que se fue haciendo una cadena. Llamamos a las personas que consideramos están en condiciones de contribuir y ayudar a sostener, entre todos, el municipio”.

Comentarios sobre falta de pago de los impuestos, por cuestiones políticas

“ Hemos escuchado comentarios como “Yo no pago porque se van a gastar los recursos en esta gestión” pero la realidad es que los ingresos se destinan adonde deben ir; si se gastan se gastan y si sobra, queda para la próxima gestión. Las tareas diarias, los compromisos asumidos, los tenés que hacer hasta el último día que te toca gobernar. Al ingresar la próxima gestión, continuará. Hay que organizar de tal manera que el cambio de gestión sea lo más simple y natural posible. Uno tenía una planificación y la venia desarrollando, la próxima gestión tendrá la suya. Lo que se hace y lo que hay que hacer, está a la vista”.

La Municipalidad no tiene créditos tomados

“No tenemos créditos tomados con ninguna entidad bancaria ni con ninguna mutual. Cuando un municipio toma créditos debe pedir autorización al HCD por lo tanto los concejales están al tanto y deben tener conocimiento de esto. No ha habido ninguna sesión donde se haya planteado pedir créditos… Lo que si hemos hecho es pedir del Fondo Permanente. Todas las cosas que se dicen o especulaciones que hay, no tienen fundamento porque nosotros respetamos lo que dicen la Ordenanzas Municipales”.

Millonaria inversión en maquinarias

“Respecto a las maquinarias a precio de hoy debemos estar en una inversión de más de 30 millones. Salvo el primer camión que se compró en 36 cuotas y debemos estar en la cuota 30… el resto de la maquinaria se hizo por licitación pública hasta 12 cuotas. Todas las máquinas están pagadas, del último grupo están entrando los cheques, no estoy seguro pero pueden quedar pendientes sólo uno o dos para después que entreguemos el gobierno (diciembre y enero).”

Voluntad de asignar la obra de gas a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos

“Nosotros queremos otorgarle la licitación de la obra a la Cooperativa porque ya lo han planteado en el Concejo y porque llevan unos 25 años intentando hacerlo. La idea es que los vecinos lo hagan a través de la Cooperativa. Esto marca un antes y un después en la calidad de vida de la comunidad”.

Relación con el Gobierno Provincial

“La relación con el gobierno provincial es excelente, seguimos trabajando con Hacemos por Córdoba con todos los programas que hemos bajado de la provincia y están operativos en Devoto.”

Parque Industrial

“Ya se pagó el 50% del terreno, se lo hizo con rentas municipales (recursos propios) a excepción de un millón y medio de pesos que vinieron asignados desde la provincia. El Municipio puso seis millones de pesos. Esta inversión que hemos hecho con los vecinos, se va a recuperar cuando se lotee y se vendan los terrenos, a las empresas que se instalen”.

Trabajando con planificación

“Tenemos proyectos que están hechos analizados y pagados: Plan Director de Desagües, Proyecto de la red de cloacas, Proyecto de red de gas. Todos proyectos que están diagramados y planificados”.

Obra de cordón cuneta

“Nosotros no cobramos ninguna obra por adelantado. Hemos hecho más de 20 cuadras de las que se adeudaban cuando asumimos. Lo que estamos haciendo es devolver cuadras que empezaron a pagar en el 2008. Es una cuestión de justicia, de hacer responsable a alguien cuando es responsable y cuando no lo es, no lo es, no hay que cargarle la responsabilidad. Nosotros llevamos tres años y medio en el gobierno y estamos devolviendo cuadras de cordón cuenta a vecinos que llevaban un atraso de 8 años con la anterior gestión”.

FOMUVI

“Se entregaron 16/17 casas y hay 6 en construcción: 2 para entregar, 2 con construcción terminada y 2 recién iniciadas que proyectamos terminar antes de fin de año. Cuando entramos, recibimos el FOMUVI con 9 casas entregadas, todas con problemas de construcción. Recibimos los reclamos y nos hicimos cargo de los arreglos. Yo siempre rescato el término responsabilidad, el municipio es uno sólo, sin importar qué autoridad pase. Tenemos que hacernos responsables por los programas, las políticas que se desarrollan. El FOMUVI debe hacerse responsable de las construcciones realizadas y pensando en el futuro del programa nos hicimos cargo de sus arreglos”.

Asunción como concejal

“No he pensado mucho si voy a asumir o no como concejal. Yo vine a comprar una función y debo retomar mi trabajo y hacer mis cosas, si me lo permite desarrollar la función de concejal, lo hago… sino hay otras personas en condiciones de ocupar ese lugar. Yo para el municipio he trabajado 12 años (4 Tribunal de cuentas, 4 de Concejal y 4 de Intendente) como lo he hecho siempre, con mis convicciones, cumpliendo el mandato y yéndome a mi casa, no quiero ningún contrato con el municipio ni sacar ningún rédito más allá del mandato. Busqué los mejores funcionarios, no parientes, no amigos y nos vamos a ir a casa cuando termine la gestión, a nuestra actividad, como corresponde y como deberíamos hacer todos”.

