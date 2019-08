ELECCIONES PASO: DATOS ÚTILES

Publicado el 07 agosto 2019 por admin

Este domingo 11 de agosto se llevarán a cabo, en Devoto y en todo el país, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como las PASO. El acto eleccionario se desarrollará de 8 a 18hs en los dos centros educativos de nivel primario.

En la Provincia de Córdoba, se eligen los candidatos a Diputados y a Presidente que competirán en la elección general del próximo 27 de octubre. Habrá 17 opciones en total y se podrá votar lista completa o cortando boleta.

El padrón que se utilizará es el confeccionado por la Junta Electoral Nacional y se puede consultar a través de la web en www.padron.gob.ar. Los menores, a partir de los 16 años, podrán votar siempre que hayan realizado la renovación del DNI. Deberán verificar si ya salen en el Padrón.

Se podrá sufragar con cualquiera de los siguientes documentos, siempre que sea el último ejemplar emitido: libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, tarjeta del DNI libreta celeste, nuevo DNI tarjeta.

Las Elecciones Paso son de carácter obligatorio. Quienes no puedan votar el domingo, deberán tener una razón válida y justificarla. Aquellos que no posean DNI, deberán acercarse a la Sub Comisaria Devoto a notificarlo.

