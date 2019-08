TORNEO DE ATLETISMO HOY EN DEVOTO

Publicado el 07 agosto 2019 por admin

Alumnos de ambas escuelas secundarias de la localidad, participan hoy, en el Polideportivo Municipal, del Torneo Zonal de Atletismo correspondiente a los “Córdoba Juega”. Los clasificados en esta instancia avanzarán al Torneo Regional que se desarrollará en la localidad de El Tío.

Atletas de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19, femeninas y masculinas, son los protagonistas de esta jornada en la que el frío se combate con mucha energía juvenil.

Con un sol pleno pero con mucho viento, las pruebas comenzaron a desarrollarse a las 9.30 y la jornada estaría finalizando a las 15hs. El evento está organizado por el Instituto José María Paz con la colaboración de la Dirección Municipal de Deportes.

