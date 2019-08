7 consejos para aprender a jugar Blackjack

Publicado el 09 agosto 2019 por admin

El Blackjack es uno de los juegos de casino más tradicionales y elegidos, tanto por los principiantes como por los apostadores expertos. Este juego no está puramente ligado a las posibilidades del azar, sino que también necesita estrategias y pensamiento matemático por parte de sus jugadores para poder ganar.

Por eso, es importante que quienes desean conocerlo, puedan dedicarle el tiempo suficiente para aprender sus reglas y conocer las estrategias indicadas. Para ello, compartimos a continuación 7 consejos para triunfar jugando Blackjack:

1 – Comenzar con partidas gratuitas

Antes de adentrarse al mundo del Blackjack, lo mejor es comenzar con juegos de prueba. Para ello, existen infinidad de sitios online que ofrecen partidas de Blackjack gratis, y que no requieren de apuestas con dinero real desde el primer momento.

2 – Establecer un presupuesto

Antes de comenzar a jugar partidas de dinero real, es importante establecer un presupuesto razonable para las apuestas. Lo ideal es fijar una cifra específica, y elegir una mesa o apuesta que se adapte a ese presupuesto establecido. En este sentido, se recomienda que la apuesta mínima no supere el 5% del valor del presupuesto.

3 – Utilizar la “tabla de estrategia básica”

Esta tabla también es conocida como “Tabla de decisiones” y es una guía para saber qué estrategias tomar según cada mano. La primer fila de la tabla es una línea horizontal que determina los valores posibles de la carta mostrada por el croupier. En la primer columna, que aparece de forma vertical, se ubica el calor total de la mano del jugador. En la intersección de la fila y la columna, se indica cuál será la opción recomendada para reducir la ventaja de la casa.

4 – Plantarse cuando sea necesario

Uno de los trucos para no perder en las apuestas de Blackjack es plantarse en el momento adecuado. Por ejemplo, si existe una mano de 17 puntos o más, y el jugador no tiene un As, tal vez plantarse es la mejor opción porque las posibilidades de pasarse de 21 puntos al pedir una nueva carta son muy altas.

5 – Dividir ases y ochos

En el Blackjack, el as es la carta más fuerte ya que vale 11 puntos. Muchas veces, en caso de tener más de un as, lo mejor es dividirlos para tener dos posibilidades de conseguir 21. El caso de los ochos es algo similar; dos ochos juntos suman 16 puntos, pero por separado pueden sumar mejores jugadas.

6 – No pedir seguro

En los casinos tanto físicos como online, suelen ofrecer la oportunidad de pedir seguro para cuando el crupiere saca un As. Si bien en muchos casos puede ser beneficioso, también hay que considerar que al pedirlo puede aumentar la casa, por eso solo es necesario utilizarlo en determinadas circunstancias.

7 – Realizar apuestas con prudencia

Para ser prudentes al momento de apostar en Black jack, es importante aumentar las apuestas progresivas cuando se aumenten las apuestas en rachas ganadoras, y disminuir las apuestas en momentos de mala racha.

