EL REGIONAL DE LOS CÓRDOBA JUEGA ADAPTADOS FUE UNA FIESTA

Publicado el 15 agosto 2019 por admin

Organizado por la Dirección Municipal de Deportes, se desarrolló este jueves en Devoto, el Torneo Regional de los Córdoba Juega Adaptados. Las actividades se realizaron en Sociedad Sportiva y en el Polideportivo Municipal. Participaron jóvenes de Devoto, Colonias Unidas, San Francisco, Colonia Marina y La Francia.



Los presentes participaron de manera competitiva en cuatro diferentes disciplinas: atletismo, boccia, futbol y golf; y en los próximos días se conocerá si alguno de ellos clasificó a la Instancia Provincial de estos juegos.



Más allá de la parte competitiva, el encuentro incluyó también juegos y actividades recreativas para todos los inscriptos.

Participaron del torneo, alumnos de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado Devoto, la escuela Arturo Barbero La Francia y el Anexo Devoto, IPET 89 Paula Albarracín, Alpi e Integrar de San Francisco, Centro Educativo Constancio C. Vigil de Colonias Unidas.



Al cierre de la jornada, los presentes compartieron el almuerzo y un momento de baile y música a cargo del disc jockey Jorge Ceballos. Colaboraron con la organización general del evento, alumnos del IPET 89 Paula Albarracín y del Instituto José María Paz. Al inicio del día, el desayuno a las delegaciones participantes estuvo a cargo de integrantes de la Cooperativa Soy Vos.

SUB 14 INT MASCULINO:

80 metros

Jeremías Gerbaudo

Alejandro Luna

José Brezzo

Lanzamiento de Bala

Alejandro Luna

Damian Farchetto

Leonel Alfonzo

Salto en Largo

José Brezzo

Jeremías Gerbaudo

Thiago Ignes



SUB 14 INT FEMENINO:

80 metros

Fátima Márquez

Lanzamiento de Bala

Fátima Márquez

SUB 16 INT MASCULINO

80 metros

Emanuel Chile

Lucas Figueroa

Lanzamiento de Bala

Emanuel Chile

Lucas Figueroa

Iván Ludueña – MOTRIZ

Salto en Largo

Iván Becerra

SUB 16 MOTRIZ MASCULINO

100 metros

Iván Ludueña

Lanzamiento de Bala

Iván Ludueña

SUB 16 PC MASCULINO

Lanzamiento de Bala

Tomas Mugas

SUB 16 INT FEMENINO

80 metros

Morena Baigorria

Lanzamiento de Bala

Morena Baigorria

SUB 18 MASCULINO

100 metros

Walter Juárez

Emanuel Baroni

Rodrigo Sosa

Lanzamiento de Bala

Walter Juárez

Nicolás Molinero

Salto en Largo

Emanuel Baroni

Rodrigo Sosa

Ángel Baroni

SUB 18 FEMENINO

100 metros

Rocío Bai

Ailin Arguello

Lucía Durán

Lanzamiento de Bala

Ailin Arguello

Rocío Bai

Lucía Durán

BOCCIA SUB 16

Iván Ludueña

BOCCIA SUB 40 MIXTO

Jorge Ceballos

FÚTBOL SUB 21

Luciano Baroni

–