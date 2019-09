SE REALIZA EN DEVOTO EL REGIONAL DE VÓLEY DE LOS CÓRDOBA JUEGA

Publicado el 05 septiembre 2019 por admin

Organizado por la Dirección Municipal de Deportes, se desarrollará este jueves 5 de septiembre en Devoto; el Torneo Regional de Vóley, clasificatorio para las finales provinciales de los Córdoba Juega, Categorías Sub 15 y Sub 18, femeninas y masculinas.

La jornada se desarrollará a partir de las 9.30hs en las canchas de Sociedad Sportiva Devoto y convocará a los equipos Campeones Zonales de toda la región; tres de los cuales son devotenses: en la rama femenina, estará participando el equipo Sub 18 del Instituto José María Paz y en masculinos, el Ipet 89 Paula Albarracín tiene clasificados a su equipo Sub 18 y Sub 15.

