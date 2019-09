TRIPLE CLASIFICACIÓN PROVINCIAL PARA EL VÓLEY DEVOTENSE

Publicado el 06 septiembre 2019 por admin

El Torneo Regional de Vóley que se disputó este jueves, en Devoto, tuvo los mejores resultados para los equipos locales que participaban. Eran tres y todos se consagraron Campeones, clasificando a las finales provinciales de los Córdoba Juega.

Se trata de los varones Sub 15 y Sub 18 del IPET 89 “Paula Albarracín” y del equipo femenino Sub 18 del Instituto José María Paz. Los tres fueron Campeones Regionales invictos y ahora esperan por la cita provincial.

Cabe destacar que este Torneo Regional de Vóley de los Córdoba Juega, organizado por la Dirección Municipal de Deportes, contó con la participación de 25 equipos de la Región X, totalizando unos 260 deportistas, que jugaron en 5 canchas en simultáneo.

El Lic. Ricardo Daniele, Director de Deportes y coordinador del torneo, expresó su agradecimiento por el préstamo de las instalaciones, a Sociedad Sportiva Devoto y al Instituto José María Paz. También a los alumnos del IPET 89 que colaboraron haciendo planillas y al Taller Municipal de Vóley, que tuvo a su cargo la cantina. Además, destacó la presencia, en buena parte de la jornada, del Inspector de Educación Física, Gabriel Cardetti.

RESULTADOS

SUB 15 MASCULINO

Campeón: IPET 89 Paula Albarracín

Subcampeón: Instituto María Inmaculada de Las Varillas

SUB 18 FEMENINO

Campeón: Instituto José María Paz

Subcampeón: IPEA 235 de El Fortín

SUB 18 MASCULINO

Campeón: IPET 89 Paula Albarracín

Subcampeón: Villa Fontana

