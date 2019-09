INSPECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL Y CESE PRECAUTORIO PARA EL ACOPIO DE BOERO

Publicado el 26 septiembre 2019 por admin

En la mañana de ayer, la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba realizó una inspección sorpresiva al acopio de la firma Boero. En el lugar, pudieron corroborar la emisión excesiva de particulado, que venían denunciando los vecinos. Se ordenó el cese de toda actividad hasta que se resuelva ese problema puntual.

Quien brindó la información oficial fue el Director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, quien explicó el procedimiento realizado, señalando que “recibimos denuncia de muchísimo particulado en la localidad y como esa empresa tiene un cese preventivo precautorio en la emisión de los mismos, fuimos justamente a corroborarlo y la verdad es que había mucho elemento volando en el lugar, por lo tanto, se activa el cese preventivo precautorio de no poder funcionar hasta tanto no resuelvan el problema”.

Con respecto a los pasos a seguir específico que “se frenó todo trabajo hasta que se resuelva la situación”, aclarando que “estamos a la espera de que la empresa comparezca y vea qué decisión va a tomar, qué va a hacer para que esto no siga pasando”.

Consultado respecto a la reiteración de episodios de emisión de particulado y ruidos molestos, Rinaudo detalló: “Boero está ahora con cese preventivo precautorio, no puede funcionar hasta tanto resuelvan la situación del particulado. No es la primera vez que sucede, nosotros ya aplicamos un cese en otra oportunidad, ellos hicieron una presentación en la justicia con un amparo por la cuestión laboral y la justicia dio lugar a ese amparo y los deja funcionar seis meses. Ese amparo está vencido, por eso volvimos a ir y la situación no ha cambiado, no ha mejorado en nada”. Ahora –puntualizó- “estamos a la espera de una respuesta por parte de la empresa”.

