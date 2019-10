COMUNICADO DEL CENTRO COMERCIAL POR EL FERIADO DE ESTE SÁBADO

Publicado el 11 octubre 2019 por admin

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Devoto compartió, a modo orientativo, información recibida de FEDECOM, respecto a la modalidad de trabajo de 12 y 14 de octubre.

*SABADO 12 (Feriado Nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural): la actividad comercial puede desarrollarse con normalidad pero teniendo en cuenta la legislación vigente de feriados nacionales. Corresponde pago doble para esta jornada laboral y en caso de que el empleado no vaya a trabajar, no se le puede descontar el día.

*LUNES 14 (Día no laborable con fines turísticos): la actividad comercial puede desarrollarse con normalidad. No corresponde pago doble para esta jornada laboral y en caso de que el empleado no vaya a trabajar, se le puede descontar el día.

