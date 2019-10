VANDALISMO Y PROVOCACIÓN FRENTE A LA PEÑA BOQUENSE

Publicado el 24 octubre 2019 por admin

La Comisión Directiva de la Peña Boquense de Devoto, denunció públicamente ayer, un repudiable hecho de provocación, producido en la madrugada del miércoles frente al local de la entidad. Se trata de una agresiva pintada que, autores ignorados dejaron sobre el pavimento.

Compartimos el comunicado de la entidad:

Desde la comisión de la Peña Boquense Azul y Oro «José Bayín Bruera» queremos repudiar el acto cobarde y vandálico (graffiti) que sucedió en la madrugada del miércoles posterior partido Boca Vs River, en la sede de la institución.

Nos vemos obligado a hacer público el hecho ya que no es la primera vez que recibimos este tipo de provocaciones. Sincerándonos, siempre trabajamos a conciencia representando al fútbol, incluyendo a todo aquel que quiera formar parte más allá de los colores. Actos como éste no deben pasar inadvertidos ya que no tienen nada que ver con el folclore y destruyen lazos de trabajo que nosotros valoramos.

