NOCHE DE BOX CON HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

Publicado el 09 noviembre 2019 por admin

La velada de box de este viernes en Devoto fue un éxito total, no sólo en la faz competitiva; también en el terreno de las emociones que generaron las presencias de gente muy valiosa para la disciplina, entre ellas el triple Campeón Mundial, Santos “Falucho” Laciar. Para él hubo un homenaje especial. También para Carlos “el Niño” Bartellone.

El momento de los reconocimientos se vivió al término del gran triunfo por nocaut del debutante Agustín Agüero, justo antes de la pelea de fondo por el título provincial welter junios, que quedó en manos del sanfrancisqueño Maximiliano Oddi.

En ese momento, se contó con la presencia sobre el ring del Intendente Municipal, Cr. Daniel Peltzer, de su Secretario de Gobierno, Rafael Giri; el Director Municipal de Deportes, Lic. Ricardo Daniele y el Instructor del Taller Municipal de Box, José “Popeye” Bronzone.

Todos ellos entregaron presentes al ex boxeador Julio Melone; al ex boxeador y entrenador, Víctor Castro; al periodista deportivo Rito Ibañez y al ex púgil y entrenador, Pablo Sandoval.

Además, se hicieron dos homenajes especiales; a Carlos “el Niño” Bartellone, en reconocimiento a su trayectoria y ejemplo en el ámbito del boxeo local y al triple Campeón Mundial Santos “Falucho” Laciar, por su apoyo incondicional a la disciplina, como espejo y figura a seguir por los nuevos valores de la disciplina.

