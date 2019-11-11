COMUNICADO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA

El Sindicato de Luz y Fuerza, Regional San Francisco, emitió un comunicado, a raíz de las repercusiones de un hecho ocurrido en esa ciudad, en donde un usuario reclamó en las oficinas de EPEC por un corte en el servicio. El gremio pide respeto y comprensión hacia los trabajadores, considerando que no son responsables de las medidas que adopta la empresa.
EL SINDICATO REGIONAL SECCIONAL SAN FRANCISCO INFORMA QUE CON RESPECTO A LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO EL DIA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN EL CUAL UN CLIENTE HIZO UN RECLAMO POR UN CORTE DOMICILIARIO ANTE LA FALTA DE PAGO Y HA SIDO VIRALIZADO EN REDES SOCIALES Y MEDIOS PERIODISTICOS, DONDE SE VE COMO DE FORMA IRACUNDA RECLAMA POR EL RETIRO DEL MEDIDOR DE ENERGIA.
SABEMOS QUE ANTE LA SUBA DE TARIFAS QUE HA IMPLEMENTADO LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA, TRAJO MUCHO MALESTAR EN LA COMUNIDAD, COMO TAMBIEN ASI ENTENDEMOS QUE LAS POLITICAS ECONOMICAS IMPLEMENTADAS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO PROVINCIAL HAN SIDO TOTALMENTE INSOSTENIBLES PARA LA SOCIEDAD.
DEBEMOS DECIR QUE LOS TRABAJADORES SOMOS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA, DE LAS POLITICAS IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA, SIN RESPONSABILIDAD DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS Y DEMAS CAMBIOS REALIZADOS.
COMPRENDEMOS QUE LA SITUACION IMPERANTE HA GENERADO MALESTAR E INCERTIDUMBRE HACIA LA SOCIEDAD Y SU CONJUNTO, PERO COMO EMPLEADOS SOMOS LA CARA VISIBLE DE LA EMPRESA Y SOMOS EL FILTRO DE TODOS LOS RECLAMOS.
EN ESTE ULTIMO TIEMPO SE PRODUCEN HECHOS DE FORMA MAS INTENSA Y ROZANDO LO VIOLENTO EN LAS OFICINAS DE GUARDIA Y ATENCION AL PUBLICO.
POR ESO COMO TRABAJADORES PEDIMOS A LA SOCIEDAD QUE ENTIENDA QUE NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y ENTIENDA NUESTRA SITUACION DE VULNERABILIDAD ANTE LA BRONCA DEL MODELO ADOPTADA POR LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES
San Francisco, 11 de Noviembre de 2019.
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