Clima Devoto

Seguinos en Facebook

Instantáneas

COMUNICADO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA

Publicado el 11 noviembre 2019 por admin

El Sindicato de Luz y Fuerza, Regional San Francisco, emitió un comunicado, a raíz de las repercusiones de un hecho ocurrido en esa ciudad, en donde un usuario reclamó en las oficinas de EPEC por un corte en el servicio. El gremio pide respeto y comprensión hacia los trabajadores, considerando que no son responsables de las medidas que adopta la empresa.

EL SINDICATO REGIONAL SECCIONAL  SAN  FRANCISCO INFORMA QUE CON RESPECTO A LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO EL DIA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN EL CUAL UN CLIENTE HIZO UN RECLAMO POR UN CORTE DOMICILIARIO ANTE LA FALTA DE PAGO Y HA SIDO VIRALIZADO EN REDES SOCIALES Y MEDIOS PERIODISTICOS,  DONDE SE VE COMO DE FORMA IRACUNDA RECLAMA POR EL RETIRO DEL MEDIDOR DE ENERGIA.

SABEMOS QUE ANTE LA SUBA DE TARIFAS QUE HA IMPLEMENTADO LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA, TRAJO  MUCHO MALESTAR EN LA COMUNIDAD, COMO TAMBIEN ASI ENTENDEMOS QUE LAS POLITICAS  ECONOMICAS IMPLEMENTADAS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO PROVINCIAL HAN  SIDO TOTALMENTE INSOSTENIBLES PARA LA SOCIEDAD.

DEBEMOS DECIR QUE LOS TRABAJADORES SOMOS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA, DE LAS POLITICAS  IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA, SIN RESPONSABILIDAD DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS Y DEMAS CAMBIOS REALIZADOS.

COMPRENDEMOS QUE LA SITUACION IMPERANTE HA GENERADO MALESTAR E INCERTIDUMBRE HACIA LA SOCIEDAD Y SU CONJUNTO, PERO COMO EMPLEADOS SOMOS LA CARA VISIBLE DE LA EMPRESA Y SOMOS EL FILTRO DE TODOS LOS RECLAMOS.

EN ESTE ULTIMO TIEMPO SE PRODUCEN HECHOS DE FORMA MAS INTENSA Y ROZANDO LO VIOLENTO EN LAS OFICINAS DE  GUARDIA Y ATENCION AL PUBLICO.

POR ESO COMO TRABAJADORES PEDIMOS A LA SOCIEDAD QUE ENTIENDA QUE NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y ENTIENDA NUESTRA SITUACION DE VULNERABILIDAD ANTE LA BRONCA DEL MODELO ADOPTADA POR LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES

San Francisco, 11 de Noviembre de 2019.

Ingrese su comentario

Usted debe ser logged in to post a comment.

Reporte Municipal Devoto
adolescentes en accion devoto atilra seccional devoto baby futbol devoto baby futbol en devoto bomberos devoto box en devoto centro comercial devoto centro deportivo y cultural el faisan centro educativo carlos justo florit centro educativo domingo faustino sarmiento centro vecinal sur devoto concurso aguante argentina concurso devoto digital cordon cuneta en devoto cvno cvno devoto David Alonso devotenses en el mundo escuela especial anexo devoto escuela florit devoto escuela municipal de atletismo de devoto escuela paula albarracin devoto fomuvi devoto instituto jose maria paz instituto jose maria paz de devoto ipem 89 devoto ipem 89 paula albarracin ipem 89 paula albarracin de devoto ipem 89 paula albarracin devoto la plaza musical devoto milagros sola ferreyra mtb devoto municipalidad de devoto nacional de baby futbol obra publica en devoto padel en devoto padre hector combina parroquia san jose de devoto parroquia san jose devoto planta municipal de reciclado devoto promocion ilusion raul reano ssd subcomisaria devoto turismo santafesino 1800

Que Devoto tenga su lugar en el universo digital

Que en cualquier lugar donde se encuentre un devotense el pueblo y su realidad se puedan hacer presentes en un click

Que la información no tenga horarios, que se pueda acceder y consultar en tiempo real

Presentar una mirada propia sobre la realidad local

Abrir la puerta a potenciales nuevos negocios en materia comercial y de asesoramiento estratégico comunicacional.


Copyright (c) 2009-2013 DevotoDigital.com.ar. Todos los derechos reservados. Inflación Argentina (Visitar)