COMUNICADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Los empleados municipales que llevan adelante este martes, una medida de fuerza, emitieron un comunicado, pasadas las 11 de la mañana, dando a conocer su posición sobre el tema. La compartimos, a continuación:

Devoto, martes 12 de noviembre de 2019-11-12

A los Medios de comunicación locales

De nuestra mayor consideración:

Luego de escuchar las palabras del Sr. Intendente Municipal en los medios radiales de la localidad, es que queremos dejar en claro varios puntos, resaltando, que no existe ningún componente político, como lo dijo en las notas, creemos que ya tuvimos demasiada solidaridad para con el municipio, pagando impuestos y servicios con intereses, hace ya varios meses atrás, por lo cual tenemos que rogar para cobrar nuestro sueldo. Como cumplimos con nuestra labor diaria, exigimos que ellos cumplan con lo suyo.

En la asamblea realizada el día viernes 8 pasado, nunca dejamos en claro que el paro no se realizaría, se tomaría una decisión analizando lo explicado por el intendente, en donde informaba que, posiblemente entre miércoles y jueves estaría el dinero para pagar el sueldo de algunos empleados, no para la totalidad. Si el dinero no está será un tema el cual deba solucionar el poder ejecutivo, no los empleados ni la gestión venidera, en la cual mezcla lo acordado con ellos, tema que no es de nuestra incumbencia en este problema. Tampoco tenemos voceros señalados, como lo expuso el Cr Peltzer, solo se dio por mera casualidad que algunos compañeros hablaron en nombre del grupo en general.

Pedimos disculpas a la comunidad por generar inconvenientes, pero es la única forma que tenemos de hacernos escuchar, como también lo comento en los medios el Sr Intendente, supuestamente mañana cobraremos el sueldo y por eso haremos lo mejor de nosotros para realizar la tarea y recuperar el día de hoy.

Esperando que esto no genere represalias en contra de los empleados, saludamos cordialmente y quedamos a disposición para cualquier consulta.

–