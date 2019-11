PARO DE MUNICIPALES: PELTZER CONFIRMÓ QUE LOS SUELDOS SE PAGAN ESTE MIÉRCOLES

Publicado el 12 noviembre 2019 por admin

Directamente desde Buenos Aires, en donde se encuentra haciendo gestiones, el Intendente Daniel Peltzer expresó su sorpresa por la medida de fuerza iniciada esta mañana por el personal de algunas reparticiones municipales, confirmando que, efectivamente, los salarios estarán acreditados mañana miércoles, cumpliendo el compromiso asumido la semana pasada.

Según detalló Peltzer, los días jueves y viernes dialogó con los voceros de los empleados, Valeria Comelli, Diego Lencina y Franco Bossi; informándoles que, por problemas financieros, los haberes recién se iban a acreditar el miércoles 13 de noviembre.

El Intendente también destacó que los empleados le solicitaron la paralización de la obra pública y la baja de los jornalizados y changarines; peticiones que rechazó por motivos fundados, vinculados con las previsiones de compra de materiales, con la necesidad de contribuir a sostener la actividad económica del pueblo y con la difícil situación que viven algunas familias, que dependen de esos jornales, para su subsistencia.

Peltzer afirmó que la medida de fuerza “tiene también un componente político ya que, si hacen paro hoy o no hacen paro hoy, los sueldos van a estar mañana, no hay ninguna posibilidad de que aparezca antes la plata; la plata no está camuflada en algún lado para que no cobren hoy; la plata está hoy en el banco para que el empleado cobre a partir de mañana”.

El Intendente municipal llamó a la reflexión destacando que “cuando uno está en situaciones complicadas como la que vive el país actualmente, me parece que hay que sacar a relucir otros valores: de solidaridad, de ser firme en los principios de colaboración, en estos momentos es cuando debemos darnos una mano, unos con otros, para que la crisis la podamos sobrellevar entre todos”.

Finalmente, Peltzer destacó: “Yo estoy absolutamente tranquilo de que estamos haciendo todo lo posible para que la crisis pegue lo menor posible en nuestra gente, en nuestros devotenses, en nuestros empleados municipales, en nuestros comerciantes y también dejarle la Municipalidad bien saneada, sin deudas a la nueva gestión que empieza el 10 de diciembre”.

