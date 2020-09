CONFERENCIA DE PRENSA POR CASO DE COVID EN DEVOTO

Publicado el 08 septiembre 2020 por admin

El Intendente Municipal, Adrián Rinero y el Secretario de Salud, Marcelo Musso, dieron una conferencia de prensa este martes por la mañana, brindando información oficial y respondiendo dudas, sobre el primer caso de COVID Positivo en la localidad.

Entre las principales afirmaciones se destaca que ya fue realizado un hisopado a un contacto estrecho con síntomas y se realizarán dos más, en el transcurso del día. Todos están aislados. Se recomendó extremar las medidas de precaución y ponerse en contacto con la Secretaría de Salud, ante el menor síntoma o sospecha.

COMPARTIMOS ALGUNAS DE LAS DECLARACIONES BRINDADAS:

HAY QUE EXTREMAR LOS CUIDADOS

Es preocupante, uno hubiese querido que no pero iba a llegar. Queremos transmitirle tranquilidad a la gente, ajustemos nuestros controles, mantener el distanciamiento, el uso del barbijo. No relajarnos. Sería bueno que tengamos la actitud de hace 4 meses atrás. Extremar los cuidados. Les pido encarecidamente que no se asusten pero que tomen cuidados. Es un momento duro para todo el país con picos de contagio, esperemos poder controlarlo de la mejor manera.

CASO 0

No sabemos cuál es el caso 0. Tenemos una persona fallecida y un conviviente con síntomas, aislado e hisopado en San Francisco y dos contactos estrechos que están aislados y van a ser hisopados. Es difícil que el fallecido sea el paciente cero por las condiciones de vida de esta persona, que no se movía desde hace tiempo. Hay que pensar en sus contactos y dentro de eso es lo que estamos trabajando.

CONTACTOS ESTRECHOS

Los contactos cercanos ya están aislados, hisopados o para hisopar. Los contactos de los contactos, ya están contactados, avisados y aislados. Se va haciendo una línea, hisopas a los contactos estrechos del positivo y aíslas a la siguiente línea de contacto de estos contactos. Si uno de los contactos estrechos del positivo, da positivo, sigo con la línea, hisopo a los estrechos del 2do positivo.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

No hay ocultamiento de información, todas las semanas estamos hisopando gente, pero no lo vamos a decir porque es más confuso. Anoche a las 23hs recibimos el resultado positivo y accionamos contactando a los contactos estrechos del fallecido, que eran 3 y ahora estamos en el hisopado de ellos.

PROTOCOLO COVID AL MORIR EL PACIENTE

El contacto que tuvo el sistema de salud, fue cuando su hermano llamó diciendo que había una persona descompuesta y cuando se consultó y se supo que era una persona febril, se activó el protocolo COVID. Las personas que lo asistieron fueron con el kit correspondiente. Todo estuvo muy bien hecho y eso disminuye el riesgo y permite que no haya personal de salud ni policial ni bomberos.

QUIÉN ES UN CONTACTO ESTRECHO

Si alguna persona tiene alguna duda, que consulte. Por ejemplo, el intercambio de una factura dinero no es un contacto estrech, pero si la persona va todos los días al mismo kiosco o a tomar una cerveza y comparte vaso o algo así, pasa a ser un contacto estrecho.

SIN CAMBIOS, POR EL MOMENTO, EN LAS FLEXIBILIZACIONES

Por ahora no van a cambiar horarios o actividades. No vamos a retroceder fase, hasta ahora sería un foco controlado.

Estábamos justo con algunas aperturas deportivas y eso se va a frenar hasta corroborar con certeza que este foco este controlado. Momentáneamente y hasta el resultado de los hisopados, queda suspendido el inicio de la escuela de atletismo.

CENTROS DE AISLAMIENTO LISTOS

Los centros de aislamiento están listos, pero no fue necesario usarlos. Los aislados están aislados en su domicilio.

NO HAY AUTOPSIA

No se hizo autopsia del cuerpo, están prohibidos en estos casos, se desconoce la causa de muerte exacta. Son síntomas atípicos para covid, tenía fiebre y síntomas digestivos.

PEDIDO DE COLABORACIÓN A LOS HABITANTES DE DEVOTO

Colaboremos entre todos. No nos relajemos. Son momentos duros que la gente está harta de no poder hacer cosas, pero estamos en pico máximo de contagio del país. Que la gente se valore y cuide a si mismo… Estamos haciendo un sacrificio muy grande.

