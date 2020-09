ESTAFADORES AL ACECHO

Publicado el 17 septiembre 2020 por admin

Una nueva modalidad de estafa se conoció a través de Virginia, una devotense que reside en San Francisco y que vivió una experiencia muy extraña cuando, junto a su marido, intentaba vender una moto, a través de las redes. Afortunadamente, ellos se dieron cuenta de lo que pasaba, pero otras personas terminaron siendo víctimas. Los delincuentes aprovechan los datos que le extraen a uno, para engañar a otros, robando identidades.

LEÉ CON DETENIMIENTO, EL TESTIMONIO DE VIRGINIA

Publicamos una moto en venta, nos escribieron varias personas, como sucede habitualmente, te escriben por la red social, por la página adonde la publicaste y después uno brinda el teléfono para seguir en contacto. Alguna de esas personas que nos escribió, no sabes cual, nos llamó por teléfono. Se presentó como Franco O, de la zona rural de La Francia, sin embargo, el número del que llamaba tenía código de área de Catamarca. Nos dijo que estaba muy interesado en la moto y que nos iba a depositar el 50% del valor para señarla y el viernes venía a San Francisco, al “hiper”, pagaba el resto y se la llevaba.

Hablaba un montón, nos pareció raro el código de área del teléfono del cual llamó. Le pide a Gabriel (el dueño de la moto, esposo de Virginia), el CBU, una foto del DNI y su ubicación real, desconocemos para qué lo datos, nos dijo que los necesitaba para hacer el depósito de la plata ($40.000). Más tarde nos llama, diciendo que estaba en el banco, que había hecho el depósito, pero se cayó justo el sistema. Nos dice que su mujer estaba llamando al número del banco y que desde allí le indicaron que nosotros, no íbamos a ver el movimiento en la cuenta pero que la plata iba a estar después. Cada vez nos parecía más raro todo. Mientras Gabriel hablaba por teléfono con el supuesto comprador, yo ubiqué por las redes sociales a Franco O (así nos dijo que se llamaba), le escribí por las redes y el chico contestó en el momento y no estaba en ningún banco. Él no era quien nos había contactado y me explicó, además, que era una estafa y que, a él, lo habían enganchado con $14.000.

Bueno, Gabriel le cortó la llamada al comprador que estaba en el banco, el tipo se hacia el enojado y nos trataba a nosotros de estafadores, de que le habíamos robado $40.000. Todo esto fue el martes a la tardecita.

No volvimos a tener noticias de él y ayer se contacta una chica con Gabriel, consultando por la moto que Gabriel iba a venderle… resulta ser que, la misma persona, con los datos que nosotros habíamos dado (fotocopia del DNI) se contactó con una tercera persona, una mujer y ya no era más Franco O, ahora se hizo pasar por Gabriel R y trató de hacer una nueva maniobra de estafa.

Esta chica llegó a transferir 400 dólares antes de llamar a Gabriel y darse cuenta que todo era una estafa. Hasta hace unos minutos, la transacción aún no se había concretado porque demoraba 24hs. Esta chica hizo la denuncia ayer al mediodía; inicialmente denunció a mi pareja, Gabriel R y se tuvo que presentar ayer para aclarar todo esto.

Vale advertir que, la persona que llama habla de manera fluida y muy correcta. En la foto de wathsapp cuando se comunicó con nosotros estaba la foto de Franco O. A la persona que quisieron estafar ayer, la llamaban del mismo número que a nosotros, pero en la foto de wathsapp no estaba más la imagen de Franco O sino la imagen de mí pareja, Gabriel R.

