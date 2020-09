DOMINGO BENSO POR FM CRISTAL

Publicado el 30 septiembre 2020 por admin

En la mañana del miércoles, en una extensa comunicación telefónica, el Cr. Domingo Benso dialogó con FM CRISTAL. En una entrevista profundamente emotiva, se acordó de la gente de Devoto, habló sobre las condiciones de su detención y compartió sentimientos, temores y ansiedades. Escuchalo, acá:

COMPARTIMOS ALGUNAS DECLARACIONES TEXTUALES, Y EL VIDEO EN DONDE ESTÁ PLASMADA TODA LA COMUNICACIÓN:

Para ser sincero, pensé que en dos o tres días estaría de vuelta, que todo era una confusión.

Estoy muy triste. Cada mañana cuando se abre la reja para tomar la asistencia, cuando me despierto, pienso que estoy preso y me propongo pasar un nuevo día, pienso cómo llevar la jornada adelante y trazo parámetros para la semana que viene, pienso que la semana que viene me liberan y así estoy, y ya voy en el día 31.

Para descansar te dan una frazada y un colchón envuelto en nylon. Dormimos vestidos, no hay sabanas. La frazada, inicialmente, tenía agujeros y olor. Sin almohada. Cuando fueron pasando los días, sacaron un preso, así que de su colchón hicimos almohadas para todos y pude cambiar también mi colchón y me fui habituando. Recién el día 5 o 6 por zoom el Juez me dio los motivos de la detención.

Cuando escuché lo que dijo el Juez, el abogado me había dicho que no declarara, pero yo declaré igual, era una aberración, nosotros somos prestadores de internet, no tenemos nada que ver con facturas truchas.

El 22 de agosto de 2018, que es uno de los días que mencionan que se hicieron las facturas… yo estaba en un avión que iba de Buenos Aires a Bahía Blanca, uno se pregunta entonces, si somos 1300 los que podríamos haber facturado con ese IP ¿por qué estoy preso yo?

El día es siempre igual, no se puede recibir visitas por el COVID. A las 7 toman asistencias, a las 8 un mate cocido o te con bizcochitos, hay un televisor que funciona con antena. Alrededor de las 11.30 se almuerza, comida de cárcel… en bandeja solo con tenedor, engrudo de arroz, pastel de carne que le llaman pastel de la muerte. No es ese mi problema, la comida es lo de menos.

Creo que el juez ya se convenció de que no tengo nada que ver, después del informe técnico que le presentaron. Yo pedí la ampliación de la indagatoria y eso depende de la UCA. La pedí la semana pasada y me la dieron para el lunes.

Aquí hay mucho COVID, el que estaba en la cama arriba mío se fue a otro pabellón porque le dio COVID. El aislamiento es terrible. A mí ya me hisoparon dos veces y fui negativo.

La parte humana es lo que más afecta. Me duele enterarme de que Juliana no está bien… Juliana y mi mamá me pesan mucho, el resto de mi familia entiende.

Me llegan las muestras de cariño de la gente, me cuentan. Quiero saludar a una persona que todos los días pregunta por mí, el Toba Juncos, hay gente humilde y sencilla con el mismo sentimiento.

Yo creo que cuando AFIP le pregunta a EPEC de quién es ese IP, y salta la Cooperativa y yo soy el responsable, a ellos les resultó mejor detener a alguien más conocido. Cuando se compruebe que las cosas son diferentes, nadie te va a devolver todo lo que pasaste y perdiste. Yo no tengo ganas de seguir con este tema, apenas vuelva quiero dar vuelta la página y ponerme a trabajar. Quiero volver rápidamente a mi vida normal, caminar las calles de Devoto. No voy a hacer nada con esto y por un tiempo no me gustaría contar del tema, ni anécdotas ni esas cosas.

Los tiempos en el teléfono son reducidos, somos 30 para un solo teléfono y a veces está cortado, Las llamadas telefónicas, como ésta, me dan vida todo el tiempo. Acá el teléfono es el único contacto con el afuera, no se cuantos días hace que no miro el cielo.

El lunes tengo ampliación de indagatoria y después de eso el Juez tiene 10 días para definir. No me hago ninguna ilusión porque pensas “salgo el martes” y después no pasa nada…

Los abogados son muy cautos, ahora me dijeron que con todo lo presentado me deberían largar antes del lunes pero después siempre hay un pero…

Nosotros pedimos la prisión domiciliaria pero hubo algunas imprecisiones del abogado que pusimos al principio, después lo vamos ampliar. El abogado cometió un error y el Juez lo aprovechó para dejarme detenido, tenía muchas ganas de dejarme aquí.

La presión de los medios ayuda mucho, con el nuevo abogado, acordamos que debíamos salir en los medios, eso mete presión.

Un abrazo enorme a todos, a la gente de la Radio y a todo Devoto, imagino que pronto voy a estar allá.

