NUEVOS HISPOPADOS Y PACIENTES DADOS DE ALTA

El Dr. Marcelo Musso, Secretario de Salud Municipal, confirmó que 8 pacientes con COVID fueron dados de alta hoy, tras cumplir con la cuarentena en sus domicilios, con cuadros de salud que no revistieron gravedad. De esta manera, los casos activos serían 14, aunque se espera por los resultados de numerosos hisopados rápidos a contactos estrechos, que se harán durante la jornada, en el Hospital Devoto.

El funcionario puntualizó además que, desde este momento, por la multiplicación de casos, se comenzará a aplicar la normativa nacional que establece que los contactos estrechos de pasos positivos, deberán guardar, obligatoriamente, una cuarentena de 14 días, sin importar los resultados del test o hisopado que se les realice. En ese sentido, Musso aclaró que “cuando se disparan los casos, hay que hacer esto para aplacarlos y no saturar el sistema de salud”.

Es importante señalar que los hisopados rápidos ya se realizan en la localidad, en el Laboratorio del Hospital, lo que simplifica la operatoria. El resultado se obtiene en pocas horas. Para la jornada de este jueves, se distribuyeron numerosos turnos.

En cuanto a los casos activos de COVID en Devoto, felizmente –destacó el Secretario de Salud “no hay pacientes graves, o con falta de aire; son todos con síndrome gripal, algo de fiebre y dolores musculares”.

–

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE DEL DR. MUSSO A LA POBLACIÓN

“El virus entra por algún lado y la distribución, después, depende de nosotros. La distribución de casos se dio, más que nada, por contactos informales, compartir una jarra, una celebración… esto es lo que debemos reducir. Mi recomendación: este es el momento de cuidarnos cada uno. Si tengo algún síntoma, no voy a trabajar, no es más por las dudas si, por las dudas no. Es el momento de ser muy cuidadoso, para no saturar el sistema de salud de Devoto ni de San Francisco”.

–