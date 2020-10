LA MÚSICA DE MATÍAS MARTINO POR STREAMING

Publicado el 03 octubre 2020 por admin

Matías Martino será protagonista este sábado 3 de su primer show musical vía streaming. El espectáculo se realizará en la sala de conciertos de Café Vinilo y el talentoso pianista devotense estará acompañado por Juan Pablo Navarro en contrabajo y Nicolás Gaggero en batería.

La jornada del sábado será la primera experiencia en esta nueva modalidad de espectáculos musicales para Café Vinilo, una importante sala de conciertos de la ciudad de Buenos Aires y Matías Martino Trío subirá al escenario a partir de las 21hs. Las entradas, para seguirlo, siempre de manera virtual, se pueden adquirir en el portal https://publico.alternativateatral.com/. Luego del debut, el espectáculo quedará disponible en la red y podrá ser visualizado por 48hs más.

Matías Martino se mostró muy feliz por esta oportunidad de tocar aún en épocas de pandemia, aunque reconoció que es un gran desafío vincularse con el público de esta forma: “esto de tocar en un teatro completamente vacío y tratar de generar un vínculo, achicando las distancias con el público, esto es inimaginable”, precisaba el músico local.

Muy expectante y emocionado por lo que se viene este fin de semana, Matías Martino decía:

“Esto es algo muy fuerte y muy emotivo para mí, porque mi actividad, como muchas otras, se vio realmente muy afectada por este asunto de la pandemia. La música tiene tantas aristas que le vas encontrando la vuelta. Yo soy músico, mi situación laboral depende de que ciertos artistas me llamen y me convoquen, además de mis producciones propias; es muy importante para mí poder volver. Más allá de lo laboral… mi vida, mi pulsión pasa por subir a un escenario y si bien soy docente y hago otras actividades relacionadas con la música, yo me preparo todo el tiempo para el escenario, no lo veo como un trabajo, es una gran pasión” .

