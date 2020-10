MINGO, INTERNADO, HABLÓ POR LA RADIO

Publicado el 09 octubre 2020 por admin

Desde el Hospital Municipal Devoto, en donde se encuentra internado por algunas complicaciones respiratorias, derivadas del Covid 19; Domingo Benso habló este viernes con FM CRISTAL, expresando la sorpresa y la emoción que le fueron causando los sucesos recientes: el apoyo de la gente, la enfermedad y su esperada libertad.

Compartimos algunas de sus declaraciones más destacadas, en texto y el video de Facebook live, con la nota completa:

ESTADO ANÍMICO GENERAL

Muy feliz por algunas cosas y no tanto por otra.

LA BUENA ATENCIÓN DEL HOSPITAL DEVOTO

Estoy internado en el Hospital Devoto, excelentemente atendido, quiero destacar semejante atención, por los médicos, el Dr. Lucini, las enfermeras, estoy mucho mejor. Después de la cárcel, me siento en un hotel 5 estrellas.

MOTIVO DE LA INTERNACIÓN EN DEVOTO

Yo empecé con síntomas el lunes, me hisoparon ese día y el resultado fue positivo, el martes me quede en Devoto, el miércoles recibo la extraordinaria noticia del juez de mi liberación, estaba sumamente feliz pero no lo podía celebrar porque me sentía muy cansado, me dormía. Me controlaron los médicos, me faltaba oxígeno, fuimos a San Francisco, al Hospital, en donde me hicieron una tomografía, indicaron internación, pero me consultaron si podía ser en Devoto, porque en San Francisco estaban con varias camas ocupadas.

ESTADO DE SALUD ACTUAL

Estoy internado aquí, con oxígeno, con todos los controles, ya no tengo fiebre, solo tengo tos, recupere el apetito. Me dormía todo el tiempo, pero hoy ya me levanté mucho mejor.

EL CONTAGIO EN LA UCA

No tengo dudas de que vine con el virus de allá, había un positivo y había dos detenidos más que tenían todos los síntomas, pero no se dejaban controlar para que no los cambien de pabellón. Allá nadie usa barbijo, sabíamos que todos nos íbamos a contagiar, yo evitaba a esas personas que tenían algo de síntomas, pero el espacio es muy reducido.

LA LIBERTAD

Fue inesperado, no imaginé que iba a ser tan rápido. Sonó el timbre y traían unos papeles para firmar, atendió Maria Isabel, preguntó que era y le dijeron la libertad. Se dieron cuenta del error tan grande que cometieron. Soy el único que recibió la libertad, no se lo dieron a otras personas que excarcelaron antes. La falta demerito es una gran tranquilidad, la única limitación que tengo es para salir del país, debo pedir permiso.

SENSACIONES QUE LE PROVOCÓ EL BOCINAZO

Todavía no puedo ver las imágenes porque estoy muy sensible y me pongo a llorar. Estoy muy sensible, me emociona muchísimo ver a toda esa gente del pueblo. Le pedí a Maria Isabel que lo veamos más adelante, con mayor tranquilidad.

LA SITUACIÓN LEGAL DE SU HIJO AGUSTÍN

Lo de Agustín es tremendo. ¿Cómo lo van a imputar por ser apoderado de la Cooperativa y tener un estudio contable impositivo? Faltaba que lo imputaran por ser hijo de… era un peso muy fuerte que yo cargaba. Cuando leyeron las imputaciones, lo incluyeron. Ahora en la lista final de imputados, en el decreto que me dieron, Agustín no figura. Me alegra muchísimo…

LOS TIEMPOS QUE SE VIENEN

Tengo muchas ganas de dar vuelta la hoja y seguir a la vida normal. Reírnos de anécdotas carcelarias y no quedarnos con la bronca. Esto nos tiene que servir como sociedad, que somos capaces de defendernos, estar unidos, no pelearlos. Que esta unión nos de impulso para cosas nuevas. Somos capaces de resistir en momentos difíciles, estoy seguro de que somos capaces de hacer muchas cosas mejores.

