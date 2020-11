Mesa de Ayuda para Inscripciones en Jardines

Publicado el 03 noviembre 2020 por admin

Desde hoy y hasta el 15 de noviembre está funcionando en Devoto, la Mesa de Ayuda Municipal para aquellas personas que tienen inconvenientes para efectuar las Pre Inscripción de ingresantes al Nivel Inicial 2021, tanto para el Jardín Domingo Faustino Sarmiento como para el Jardín Florit.

Aquellos padres que no tengan internet o no sepan cómo realizar el trámite pueden acercarse a Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8 a 12hs y solicitar ayuda para realizar la gestión. En este Nivel, las Pre Inscripciones son solo para aquellos pequeños que en el 2021 ingresan a sala de 3 años y debe realizarse a través del Ciudadano Digital (CIDI) en el portal https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/. Quienes no posean aún CIDI, deben generarlo previamente.

En el primer día de Pre Inscripciones, la mesa de ayuda instalada en la Casa de la Cultura efectuó el alta de nuevos Ciudadanos Digitales y las primeras inscripciones de alumnitos.

