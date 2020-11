Monotributistas: Cómo solicitar un préstamo sin recibo de sueldo

Publicado el 13 noviembre 2020 por admin

Los monotributistas y otras personas que trabajan sin ser empleados efectivos encuentran ciertas trabas a la hora de acceder a trámites bancarios. Esto sucede porque los bancos solicitan garantías como recibos de sueldo o antigüedad en el trabajo para entregar préstamos.

Al no poder presentar estos comprobantes, las personas piensan que no es posible solicitarlo. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Sí es verdad que en los bancos probablemente no puedan acceder a estos beneficios, pero existen otras entidades financieras que sí lo permiten.

En esta nota, repasamos cómo solicitar un préstamo sin la necesidad de presentar un recibo de sueldo.

¿Cómo solicitar un préstamo?

Para empezar, debemos buscar entidades financieras que ofrezcan la posibilidad de acceder a préstamos sin recibo de sueldo. Lo bueno de estos trámites es que se realizan de manera online por lo que no requieren esfuerzo y se habilitan rápidamente.

El primer paso será completar nuestros datos en el formulario. Allí, tendremos que agregar nuestro nombre y apellido, número de teléfono, e-mail y el nombre del banco donde tenemos nuestra cuenta.

Con esto, la entidad podrá analizar la información y aprobar o no el préstamo o adelanto solicitado.

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder?

Como dijimos, es habitual que en los bancos nos soliciten requisitos como recibo de sueldo, comprobantes de antigüedad laboral, libre deuda en veraz, entre otros. Esto dificulta que muchas personas accedan a los préstamos.

Sin embargo, las entidades financieras ofrecen una mayor libertad y los requisitos son menos exigentes. Solo solicitan a los que deseen acceder al préstamo que:

Sean mayores de 18 años.

Demuestren tener un ingreso fijo.

Posean una cuenta bancaria a su nombre.

Cumpliendo estos requisitos ya se puede solicitar un préstamo. Esto es ideal para emprendedores monotributistas que no poseen un recibo de sueldo, pero necesitan dinero para poder invertir.

Puede suceder, también, que nuestra solicitud sea rechazada. Esto puede ocurrir por diversos motivos: poca información, antecedentes negativos o datos erróneos. Sin embargo, luego de un mes se puede volver a intentar.

¿Cuáles son los montos y plazos?

Los montos y plazos dependen de cada entidad. Una vez aprobado el crédito, podemos disponer del dinero en el plazo de una hora hábil.

Por lo general, se puede solicitar hasta $15.000 en los casos que no se cuente con recibo de sueldo. Este monto puede ser mayor, pero depende de los ingresos que se demuestren.

La cantidad de dinero que se entrega es determinada en base a la información que se ingresa en la solicitud y de acuerdo al historial crediticio. Por otro lado, los plazos de devolución pueden extenderse hasta los cuatro meses.

Pago de cuotas

En algunos casos, las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del titular por lo que no es necesario preocuparse por fechas ni vencimientos. El monto de cada cuota incluye capital, impuestos e intereses.

El crédito se cancelará una vez cumplido el pago de la última cuota. Sin embargo, no es necesario esperar para pagarlas, es posible cancelar la deuda pagando todas las cuotas en cualquier momento.

