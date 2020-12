PRESUPUESTO Y TARIFARIA 2021: TODAS LAS PRECISIONES

Publicado el 02 diciembre 2020 por admin

Tras la aprobación de las nuevas ordenanzas de Presupuesto, Impositiva y Tarifaria 2021, el Presidente del Concejo Deliberante Municipal, Mauricio Vietto y el Secretario de hacienda Municipal, Lic. Christian Zúcchero, visitaron FM CRISTAL y dieron a conocer precisiones sobre la normativa y la organización del próximo año de gobierno.

Satisfacción del Secretario de Hacienda

“Estoy muy contento de estar hoy, 1 de diciembre, con todo aprobado, ver que el trabajo dio sus frutos”.

Cumplimiento del Presupuesto 2020

“Los niveles de ejecución presupuestaria coindicen con lo presupuestado, en su mayoría, salvo algunos ajustes por el año que nos tocó transitar”.

Organización del nuevo presupuesto

“Tenemos la misma idea de gestión de este año: ajustar la coparticipación a los salarios y los ingresos de tasas a la prestación de servicios, nos dio resultado este año”.

Actualización Normativa

“Se asumió el desafío de actualizar una ordenanza muy vieja como era la Impositiva”, actualizándola (databa de 1977).

Coparticipación

“La coparticipación se mantuvo, bajó en abril, en mayo repuntó muchísimo… Desde mi perspectiva, el Gobierno Provincial se puso los pantalones, la plata está, veremos en el futuro”.

Respuesta de los contribuyentes locales

“La participación de los contribuyentes fue excelente. Cuando habilitamos las transferencias, el nivel de aceptación de los vecinos fue muy bueno. También es tremenda la respuesta ahora que se puede pagar por internet… Pagar desde tu casa, haciendo click. La posibilidad de modernizarte fue muy importante este año”.

Fomentando el cedulón digital

“La Tarifaria está aprobada con la eximición de la tasa administrativa a quienes se adhieran al cedulón digital. Quizás con un incentivo económico podremos captar más.”

Automotor y Comercio: sin modificaciones

“En automotor se sacó el fondo de obra. Aceptamos las quejas y lo sacamos…”

Monotributo unificado

“Vamos a firmar el convenio para formar parte del Monotributo Unificado. Se beneficia el comerciante porque ya no paga fondo de obra y el monto mensual es fijo”.

Tasa a la Propiedad

“Está atado al índice de inflación… aumenta la tasa de la propiedad un 40% …”

Coparticipación y pago de sueldos

“Estimamos un aumento de la coparticipación del 30% y le dimos a los empleados un aumento del 32%”.

Presupuesto para obras

“Sale con el 40% del aumento. Las obras de Cloacas y Gas no se consideró presupuestarlas en exceso. Adrián está gestionando a nivel provincial y nacional, conseguir fondos. No podes presupuestar, inflar el presupuesto y podrían llegar fondos… Decidimos no presupuestar si no hay necesidad, creemos que pueden llegar los fondos. Adrián está convencido que puede conseguir algo, golpeando puertas incansablemente”.

Exención a jubilados

“El año pasado era hasta dos jubilaciones mínimas. Este año subimos hasta tres jubilaciones mínimas. Vamos a hacer el mismo trabajo que el año pasado… Veremos en el inicio del 2021 como hacemos el trámite”.

Pago contado con descuento

Para los impuestos 2021, se prevé un descuento del 20% para el pago Contado de la Tasa Automotor y la Tasa de Servicios a la Propiedad. Sólo para contribuyentes que estén al día.

Temas en los que se está trabajando

“Estamos viendo de modificar el estatuto del empleado que está muy viejo, la estructura orgánica que no hay, seguir ordenando administrativamente todo para que quede prolijo para las próximas gestiones. Se está trabajando en el código de edificación también”.

