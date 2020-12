LA 2008 SEGUIRÁ EN EL BABY FÚTBOL

Publicado el 22 diciembre 2020 por admin

En una reunión extraordinaria realizada este lunes, la Liga de Baby Fútbol de San Francisco decidió, por amplia mayoría, la continuidad, en 2021, de la Categoría 2008, para que los niños que la conforman puedan disfrutar, como Primera División, de su año de despedida de la disciplina. El Centro Deportivo y Cultural El Faisán voto a favor de esta iniciativa.

COMPARTIMOS EL COMUNICADO OFICIAL DE LA LIGA DE BABY FÚTBOL

En reunión extraordinaria en el dia de la fecha, con todos los presidentes de los clubes afiliados presentes se dio tratamiento sobre la categoría 2008, ya que debido al decreto Nacional se suspendieron todas las actividades deportiva incluyendo las practicas debido a la emergencia sanitaria del COVID 19, dejando así la primer categoría (2008) que no tuvo la posibilidad de tener su último año en el Baby Futbol.

EN LA ASAMBLEA SE RESOLVIO DE LA SIGUIENTE FORMA POR LA CONTUINIDAD DE LA CATEGORIA 2008 EN EL AÑO 2021:

*Se presentaron 2 mociones, una del club Gral. Savio apoyado por el club Dep. Oeste y la otra por el club Tarzanito apoyada por club Estrella del Sur, arrojo el siguiente resultado, por el SI 15 (QUINCE) clubes: Tarzanito, 2 de abril, Los Albos, Bº Jardín, Bº Cabrera, Inf. Xeneize, C.D. Y C. El Faisán, Dep. Josefina, Estrella del Sur, Dep. Sebastián, Los Andes, Tiro y Gimnasia, Dep. El Trébol, D.M.D Freyre, C.D River. Y por la moción de NO continuar 3 (TRES) votos Gral. Savio, Dep. Oeste, Belgrano. Y un club ausente Club Dep. Norte no estuvo presente.

