COMUNICADO Y ACLARACIÓN DEL INTENDENTE MUNICIPAL

Publicado el 23 enero 2021 por admin

En respuesta a una publicación realizada en las redes sociales, el Intendente Adrián Rinero dio a conocer un comunicado en la mañana del sábado. Además de dar a conocer su posición respecto al tema, mencionó que por esta “publicación desafortunada… llegamos al punto de sufrir amenazas públicas tanto mí familia como yo”. También agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

–

–

Queridos Vecinos

En el día de hoy me siento en la obligación de aclarar trascendidos en las redes sociales. Como ustedes saben no es mi característica, ni la de la actual gestión municipal, actuar unilateralmente, consideramos al dialogo como una herramienta elemental en el desarrollo de nuestro pueblo. Es por eso que nuestra prioridad es escuchar al vecino, lo demostramos cada día, al recibir a todo aquel que se acerca al Municipio, o cuando recorremos nuestro pueblo de punta a punta, desde el Faisán al Polideportivo o desde la planta de reciclado a la SanCor. Ello no significa que siempre coincidamos en todos los temas. Muchas veces debemos tomar medidas antipáticas, como lo son distintos ajustes o aquellas que deciden priorizar un proyecto sobre el otro, como en el Caso de la Cooperativa Soy Vos. Desde que iniciamos la gestión apostamos a un proyecto Ambiental Integral y Sustentable, en el cual no solo consideramos al ambiente, sino al desarrollo personal y social del individuo. En este aspecto decidimos mejorar, progresiva e inclusivamente, las condiciones laborales y económicas del personal de la planta de reciclado, recordando que son ellos quienes perciben los ingresos obtenidos de los materiales recuperados. No es nuestra intención darle la espalda a nadie y menos a los más vulnerables, por eso tomamos una decisión en la cual todos perciban proporcional y equitativamente. Desde que asumimos mantuvimos distintas reuniones con los representantes de la Coop. Soy Vos, donde proyectamos y los invitamos a trabajar en conjunto e incluirlos en diferentes programas, como por ejemplo el de las Eco Botellas Devoto. A través de un dialogo abierto, cordial y sincero acordamos las condiciones actuales de trabajo. Hemos hablado con las personas que, desde el inicio de la gestión, actuaron de representantes o interlocutores de la Cooperativa y también con varios de los padres de los chicos, quienes nos aclararon que esta publicación no representa colectivamente a la entidad, sino una opinión personal e individual.



Las redes sociales son medios válidos y democráticos de expresión, pero deben ser usadas con responsabilidad, sin intenciones ocultas, priorizando la verdad y evitando malos entendidos o distorsiones del mensaje. Lamentablemente esto no sucedió y llego a tal punto que tanto yo como mi familia sufrimos amenazas públicas.



Seguramente nos equivocamos y equivocaremos muchas veces, pero siempre en la búsqueda del bienestar general y en la defensa de la Autonomía Municipal, para ello apostamos a la transparencia y al dialogo personal y sincero.



Me despido de ustedes renovando mi compromiso por un Devoto más inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos.

–

–