PRETEMPORADA DEL VÓLEY CONFIRMADA

Sociedad Sportiva Devoto confirmó el inicio, durante la primera semana de febrero, de la pretemporada del vóley verde y blanco. El comienzo de las actividades está programado para los días miércoles 3 y jueves 4.

Inicialmente, los trabajos serán supervisados por Lucrecia Olivetta y Agostina Cavallero, aunque ya se informó que, en los próximos días, se sumará al equipo el Coordinador de la actividad, Juan Sparraguera.

CONVOCATORIA

Jugadoras Sub 12, Sub 13 y Sub 14, miércoles y jueves a las 18:30hs.

Jugadoras Sub 16, Sub 18 y Primera, los mismos días pero desde las 20hs.

Según se adelantó, durante la primera semana el objetivo es verificar quienes se estarán sumando a los entrenamientos y en base a ello, generar actividades y realizar evaluaciones en vistas al comienzo de los Torneo Oficiales (aún no hay fecha).

Para la segunda semana se adecuarán los días de entrenamientos y horarios para cumplir con todos los protocolos establecidos para el inicio de la actividad, por lo que seguramente se realicen trabajos por la mañana y por la tarde.

