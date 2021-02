SE DEMORA EL INICIO DE LA LIGA REGIONAL

Publicado el 02 febrero 2021 por admin

El fútbol de Primera de la Liga Regional no comenzará el primer fin de semana de marzo, como estaba previsto. Así lo aseguró el Presidente de Sociedad Sportiva Devoto, Marcelo Passoni. La demora se relaciona con la aprobación del Protocolo Sanitario. Para la vuelta de las Inferiores, no hay precisión alguna.

Passoni participó el último jueves de una importante y extensa reunión de la Liga Regional de Fútbol, en la que se analizaron cuestiones presupuestarias y organizativas.

Según explicó, en ese encuentro se presentó una propuesta de protocolo, que incluye 200 personas por cancha, sin público visitante, para el fútbol de primera. A esta normativa, la tiene que considerar y aprobar la Federación Cordobesa y el COE provincial.

“Aparentemente –explicó Passoni- este protocolo se aprobaría, pero se está hablando de la postergación del inicio del Campeonato, para finales de marzo o el mes de mayo”. Todo dependería de las demoras en la aprobación del Protocolo. “Si se aprueban enseguida los protocolos, se podría arrancar a mediados o finales de marzo; si no, habrá que esperar a mayo”- precisó.

FÚTBOL DE INFERIORES SIN FECHA DE REGRESO

Con respecto al Fútbol de Inferiores no habría, todavía, ninguna resolución. Para el Presidente de Sociedad Sportiva Devoto, hay dos temas claves, que frenan un posible regreso: el traslado de los jugadores no se podría realizar en colectivo, como se venía haciendo hasta este momento y el hecho del regreso a las aulas. Para Passoni “hasta que no se vuelva a la presencialidad de las clases, tampoco se va a jugar”.

