PRIMERA CITA CON EL VÓLEY

Publicado el 04 febrero 2021 por admin

El vóley verde y blanco tuvo su primera cita del año este miércoles. Bajo la atenta mirada de las entrenadoras Lucrecia Olivetta y Agostina Cavallero, las chicas se reencontraron en la cancha. La idea era dialogar, organizar y acordar, para comenzar en firme, los entrenamientos de pretemporada, a partir de la próxima semana.

Las actividades iniciales del vóley, continuarán este jueves, en dos horarios:

Jugadoras Sub 12, Sub 13 y Sub 14, a las 18:30hs.

Jugadoras Sub 16, Sub 18 y Primera, desde las 20hs.

A partir de la venidera semana, los entrenamientos serán intensivos, con grupos más pequeños y horarios diferenciados de trabajo.

El DT Juan Esparraguera se sumará al equipo de trabajo, en los próximos días.

