Publicado el 29 marzo 2021 por admin

Sociedad Sportiva Devoto confirmó para este martes 30 el inicio de la Liga de Pádel de 6ta Categoría creada por el club verde y blanco. La competencia se jugará todos los martes y jueves a la noche.

Durante la primera fecha se enfrentarán por la Zona A: Gómez-Moya Vs Baldo-Bertero; Alfonzo-Toranzo Vs Cavallo-Vianco; y por la Zona «B» jugarán Enriquez-Juncos Vs Magario-Arnaiz y Valle-Perrone Vs Gallo-Grella.

