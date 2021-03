CARTA ABIERTA DE JUNTOS POR DEVOTO

Publicado el 31 marzo 2021 por admin

JUNTOS POR DEVOTO dio a conocer una “Carta Abierta a Nuestros Vecinos de Devoto”. Compartimos el texto enviado a este medio, para su difusión:

CARTA ABIERTA A NUESTROS VECINOS DE DEVOTO:

Es difícil pensar una carta, en la cual habiendo tanto para decir, solo debamos limitarnos a titular ALGUNOS temas… los que más nos interesan a todos como habitantes de Devoto, y a nosotros en particular como agrupación política que, viene recibiendo a diario vuestras consultas, inquietudes, quejas, pedidos y frustraciones en relación a la actividad municipal ACTUAL.

Todos hemos tenido un año 2020 de perplejidad. Un año que imponía la colaboración, la solidaridad, el acompañamiento y el encolumnamiento de todos los devotenses a un objetivo supremo: superar las adversidades que la pandemia del Coronavirus impuso de manera inesperada.

JUNTOS POR DEVOTO hizo lo que tenía que hacer, como SIEMPRE se hizo:

· Cuando nos tocó GESTIONAR Y GOBERNAR las acciones se ejecutaron sin medias tintas, con profunda convicción, absoluta honestidad y con equipos de trabajo idóneos, profesionales e incansables.

· Cuando nos tocó ACOMPAÑAR Y APOYAR lo hicimos, con excelente predisposición, aportando ideas, sugiriendo respetuosamente y por sobre todas las cosas, con una INTACHABLE BUENA VOLUNTAD. Sin atacar ni entrar en CONFLICTO.

Pero la realidad es que, el tiempo NO SE DETUVO, la gente NO SE DETUVO, las necesidades NO SE SATISFACIERON; al contrario, SE MULTIPLICARON y SE SIGUEN MULTIPLICANDO DÍA A DÍA.

Ante este panorama POR TODOS CONOCIDO, lo que se observa DETENIDO, EN PAUSA TOTAL Y CADA VEZ MAS EN DUDA Y EN DEUDA con todos nosotros, es LA GESTION Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL.

DEVOTO ESTÁ INMOVIL, DETENIDO, VARADO Y MIRANDO NO SE SABE MUY BIEN ADONDE…

LA PANDEMIA NO ES CULPA DE NINGUN DEVOTENSE.

Con el 1er trimestre de 2021 terminado y a casi 2 años de haberse celebrado las elecciones que consagraron a aquellos vecinos que hoy ocupan la Casa Municipal, les informamos a todos, lo siguiente:

El tiempo de ESPERA ha finalizado y ya no vamos a quedar expectantes al accionar de esta gestión municipal que no mira, hacia donde nosotros siempre lo hicimos.

Nos encontramos plenos de ENERGÍA, IDEAS, TIEMPO Y GANAS de continuar trabajando por Devoto, como SIEMPRE LO HICIMOS. Ese es nuestro orgullo mayor como Agrupación y como individuos. Volvemos a vernos y a encontrarnos donde siempre estuvimos, EN DEVOTO Y POR DEVOTO.

No vamos a quedarnos quietos: te escuchamos, te ayudamos, nos involucramos y te mostramos lo que no siempre se ve. Porque no hay un modelo de trabajo perfecto y porque haciendo, uno muchas veces se equivoca, pero la transparencia en las acciones es siempre la mejor herramienta en la conformación de una sociedad justa, equitativa y solidaria; donde el bien común este siempre por encima de los intereses individuales de quienes la conforman. Y ESO ES LO QUE QUEREMOS PARA DEVOTO. ¿VOS NO?

