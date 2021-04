BOCA ELIMINADO EN SEMIFINALES POR CASOS DE COVID

Publicado el 05 abril 2021 por admin

Debido a la detección de casos de COVID-19 en su plantel femenino de vóley, Boca solicitó a la FeVA la reprogramación de la semifinal de la Liga Argentina, pero el pedido no tuvo lugar. En consecuencia “las guerreras” no se presentará a jugar esta noche, por no reunir la cantidad necesaria de jugadoras y el equipo queda eliminado.

Según informó el club xeneize, “las integrantes del plantel se encuentran sin síntomas pero se mantienen aisladas para cumplir con los protocolos”.

De esta manera, Gimnasia accede a la final del certamen dada la imposibilidad de postergar los encuentros.

