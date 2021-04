SIN CORAZÓN NI RESPETO: VANDALISMO EN EL CEMENTERIO

Publicado el 12 abril 2021 por admin

En la mañana del lunes, en las redes sociales, una publicación despertaba el enojo, la decepción y la tristeza. Raúl Serra daba a conocer un hecho incomprensible e indignante: autores ignorados causaron roturas y sustrajeron elementos, en el panteón de su familia, ubicado en el Cementerio local. El hecho fue denunciado en la Subcomisaría. Según informó el cuidador del lugar, hace un par de semanas se produjeron ataques similares.

Desde Devoto Digital, compartimos la publicación de la familia Serra, invitando a la reflexión, sobre valores básicos de la convivencia en sociedad, que aquí, en este obrar, parecen estar ausentes. Por ejemplo el respeto, la conciencia, el sentido de la ética, la empatía, el amor, la memoria, y más. Lo ocurrido, demuestra que algunos de nosotros debemos revisar nuestros sentimientos y actitudes. Lamentable y decepcionante…

PUBLICACIÓN DE RAÚL SERRA

Yo sé que hay problemas serios y la situación no está para reclamar cosas que puedan parecer menores, pero igual quiero manifestar mi indignación y el de toda mi familia, al encontrarnos ayer Domingo 11 de abril, con sustracciones y roturas de elementos de bronce en el panteón de nuestra propiedad, y no se trata del valor económico, se pueden reponer, sino de la amargura de saber que manos anónimas (hasta ahora) van a perturbar la paz de nuestros seres queridos….y eso no tiene precio….de a poco vamos perdiendo la tranquilidad y el encanto de vivir en un pueblo como este y seguramente otros tantos, donde el delito y el daño van haciendo que cada día tengamos que lamentar algo nuevo o algo más…

Raul Serra y Flia

–