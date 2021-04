DEVOTENSE FELIZ POR DONAR PLASMA

Publicado el 15 abril 2021 por admin

Cesar Daján, vecino de la localidad, recuperado desde hace varios meses de COVID, compartió este martes a través de sus redes sociales, su alegría tras pasar por el Hospital Iturraspe de San Francisco y donar plasma, mostrando una valiosa actitud de compromiso y solidaridad.

Cesar fue positivo de Coronavirus meses atrás y desde entonces tuvo la intención de donar plasma, aunque hasta el momento no había podido concretarlo. Según relató, en el Hospital Iturraspe, el trámite fue sencillo y la extracción muy rápida, similar a un análisis de sangre.

A través de sus redes sociales, César hizo un llamado a la conciencia de toda la población, convencido de la importancia de donar plasma en el contexto que estamos viviendo y sabiendo con certeza que nadie está exento ante esta pandemia del Coronavirus.

Compartimos la publicación de Cesar:

“Hola le cuento me hice un viaje a s francisco y me llegue hasta el hospital a donar plasma que bien me siento vos no lo pensaste no sean egoístas no sea que algún día lo necesites yyyyyy…”

César, en la foto junto a su esposa Sandra, quien planea donar la próxima semana