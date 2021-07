BIANCA CUGNO JUGADORA DESTACADA EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VÓLEY

Publicado el 20 julio 2021 por admin

La Federación Internacional de Vóley (FIVB), destacó a la devotense Bianca Cugno, como una de las figuras del Mundial U20, dedicándole un espacio y una extensa entrevista en su página web oficial. Allí la mencionan como una de las “jugadoras para ver” y “uno de los talentos más prometedores de Argentina”.

La nota, que fue publicada el viernes 16 de julio, se titula “La argentina Bianca Cugno sueña con los Juegos Olímpicos: Una jugadora para ver”. La publicación está realizada íntegramente en inglés, y se puede ver en todas las redes sociales de la FIVB. A continuación transcribimos su traducción:

Bianca Cugno es uno de los talentos más prometedores de Argentina y está demostrando lo que puede hacer durante el Campeonato Mundial Sub-20 de Voleibol Femenino FIVB. Aunque su equipo no peleará por las medallas en la competición, Bianca se ha convertido rápidamente en una de las jugadoras a seguir en Rotterdam, que es donde se disputan los partidos de Argentina.

Máxima anotadora de Argentina en la mayoría de sus partidos hasta ahora (anotó 21 puntos contra Brasil en el partido inaugural del Grupo A), Bianca tiene grandes sueños que encienden su fuego interior.

“Mi mayor sueño es competir en los Juegos Olímpicos. Espero seguir Tokio 2020 y apoyar a Argentina desde la distancia. Además, ¡espero que hagan grandes cosas! Tuve la oportunidad de entrenar varias veces con el grupo de jugadores que ya están de camino a Tokio. Fue una experiencia realmente buena ”, dijo Bianca a Volleyball World.

Bianca no solo sueña en grande, sino que se esfuerza mucho para lograr sus objetivos. El próximo gran paso que dará es mudarse a Europa la próxima temporada cuando jugará en el Beziers Volley en Francia.

“Esta será mi primera experiencia en el extranjero. Estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de hacer esto. Sé que también habrá momentos difíciles, al menos al principio, porque todavía no hablo tanto francés. Pero estoy seguro de que me adaptaré y daré lo mejor de mí. ¡Vamos Beziers! ”, Dice Bianca preguntado sobre el“ vuelo directo ”que está llevando a la Liga Francesa.

Sin embargo, el comienzo de su carrera en el voleibol no fue tan fácil. «Comencé a jugar voleibol a la edad de seis años, pero luego paré a los siete porque las pelotas me golpeaban en la cara», dijo el bateador opuesto.

Regresó a una cancha de voleibol a la edad de 10 años y nunca miró hacia atrás. “Estaba patinando al mismo tiempo y tuve que elegir entre los dos. Por mi físico, elegí el voleibol. También tenía escoliosis (una curvatura lateral de la columna) y el voleibol me ayudó a mejorar «.

Bianca se unió a Devoto, un club en su provincia de Córdoba, y tiene buenos recuerdos de su tiempo allí. “Tuvimos un buen nivel. También aprendí mucho durante los entrenamientos. Mientras estuve allí, también recibí mi primera convocatoria a la selección nacional de mi grupo de edad. Recuerdo que estábamos en un torneo en Brasil. Cuando me llamaron, no podía creerlo al principio. Solo al -final de la competencia me di cuenta de lo que estaba sucediendo correctamente «.

A partir de ese momento, Cugno siempre estuvo en la lista de Argentina, desempeñando un papel fundamental en el equipo. Fue campeona junior sudamericana en 2018, cuando también fue elegida como la Jugadora Más Valiosa.

“Estoy muy orgulloso de representar a Argentina. Cada vez que cantamos el himno nacional antes del comienzo de un partido, se me pone la piel de gallina «.

Cuando se le pregunta qué significa el voleibol para ella, Bianca dice que simplemente la hace feliz. “Cuando entro a la cancha, simplemente me olvido de todo, de los problemas que pueda tener o de las cosas que me preocupan. Mi único pensamiento es ganar y seguir rodando. Por supuesto, a veces ganamos, a veces perdemos, pero todo nos ayuda a crecer ”.

