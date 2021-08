AGENDA VERDE Y BLANCA

Publicado el 27 agosto 2021 por admin

Sociedad Sportiva Devoto tiene un amplio cronograma de actividades previstas, para este fin de semana; destacándose entre ellas, el inicio del Torneo de la Liga Regional de Fútbol.

BÁSQUET

Por una nueva fecha del Torneo que organiza la Asociación de Básquetbol, Sociedad Sportiva Devoto hará doble visita al club El Tala de San Francisco: la Categoría U17 y Primera División jugarán este viernes desde las 20hs. U15 y U19 lo harán el sábado desde las 15.

El sábado, a partir de las 10hs, se jugará la 3ra. fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de San Francisco, en Categorías Pre Mini, Mini y U13, y en la que el verde y blanco visitará al Club Atlético San Isidro. Fuera de programación se hará un partido amistoso de la Categoría Femenina.

–

VÓLEY:

El vóley verde y blanco recibirá este sábado al club Asociación el Ceibo y al Atlético San Isidro para disputar los siguientes partidos: 9hs SSD Vs El Ceibo (Sub 12), 10.15 SSD Vs San Isidro (Sub 12); 13.30 SSD Vs El Ceibo (Sub 18), 14.45 SSD Vs San Isidro (Sub 18).

–

TENIS

A partir de este viernes a las 21hs. y hasta el domingo inclusive, se disputará en las instalaciones de SSD un Torneo de Caballeros Copa Desafío entre alumnos de la Escuela de Tenis local y los del Complejo El Faro de Santa Rosa de Calamuchita. Habrá tres Categorías en juego y Devoto tendrá los siguientes representantes:

Categoría A: Martin Reitu – Mario Picco, Iván Olocco – Juan Reynoso, Edgardo Camusso – Mauricio Barrios y Eusebio Aichino – Gastón Gassino

Categoría B: Ezequiel Garello – Ignacio Picco, Eduardo Beccarini – Juan Bossi, Emiliano Molina – Franco Juncos y Víctor Roteda – Juan Musso

Categoría C: Maximiliano Giustetti – Guido Sagripanti, Jorge Novarese – Eduardo Barraud, Facundo Merlo – Ariel Merlo y Fabio Pereyra – Santiago Fiorelli

–

FÚTBOL

Comenzará a disputarse este sábado el Torneo de Fútbol Infantil que organiza la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y en la 1ra. Fecha el verde y blanco visitará al Club Antártida Argentina de San Francisco, en Categorías Pre Infantil, Infantil, Pre Juvenil y Juvenil. La jornada de juego iniciará a las 13hs.

En el inicio del Torneo de la Liga Regional de Fútbol, la Tercera y Primera División de Sociedad Sportiva Devoto recibirán este domingo a Proyecto Crecer de San Francisco. El encuentro dará inicio a las 14hs.

–