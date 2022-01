ARRANCA EL VÓLEY

Publicado el 25 enero 2022 por admin

Este miércoles 26 de enero dará comienzo la actividad de pretemporada del vóley verde y blanco. Los entrenamientos estarán destinados, exclusivamente a las categorías competitivas, y se desarrollarán, inicialmente, los días lunes, miércoles y jueves a las 19.

La convocatoria para el inicio de actividades, está dirigida a las jugadoras Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Las demás categorías se sumarán a los entrenamientos, en marzo.

Inicialmente, las clases estarán a cargo de los profesores Agostina Cavallero y Sebastián Ferreyra mientras que el DT Juan Esparraguera se sumará a partir del 6 de febrero, encarando desde esa fecha un trabajo en doble turno y con mayor intensidad, como para llegar de la mejor manera, al inicio de las competencias.

