LOS TRABAJADORES DEL PEAJE EN ESTADO DE ASAMBLEA

Publicado el 10 febrero 2022 por admin

Los empleados de la Estación de Peaje Devoto están llevando adelante acciones de protesta, junto a sus pares de otras provincias del país, en un reclamo puntual contra la empresa Corredores Viales, por el “incumplimiento de compromisos y responsabilidades” que, según el gremio UECARA del Interior, “afectan los derechos de los trabajadores y de los usuarios”.

Ante esta situación, se están llevando adelante asambleas de protesta, de 2 horas por turno: de 12 a 14hs, de 14 a 16, y de 22 a 00hs. En ese lapso de tiempo, se levantan las barreras y se entrega folletería informativa sobre la conflictiva situación.

Según denuncia el gremio UECARA, “Corredores Viales no está llevando a cabo el mantenimiento en rutas y banquinas; no realiza mantenimiento ni equipa los móviles de seguridad y la ropa de trabajo, que constituye también un elemento de seguridad para los trabajadores, no aparece desde hace 2 años”. Por eso, aseguran, “se pone en riesgo la fuente de trabajo y la seguridad de quienes circulan por las rutas”.

Por el momento, y hasta que aparezca alguna respuesta o solución, los trabajadores mantendrán el estado de asamblea.

–