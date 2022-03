COSTAMAGNA NO PUDO TERMINAR LA CARRERA

Publicado el 06 marzo 2022 por admin

José Costamagna, a bordo del VW Up de Cagnotti Competición, no pudo completar la final de la 2° fecha del Turismo Pista, disputada este fin de semana en Concepción del Uruguay. El pavimento estaba sucio, el coche patinó, se fue al barro lateral y ya no pudo regresar. Esto ocurrió aproximadamente en la octava vuelta, cuando se encontraba en el puesto 7 de la carrera.

Más allá de que no se pudo terminar, el balance fue positivo para el equipo de Cagnotti Competición, ya que se pudo corroborar que “el auto está andando muy bien, en óptimas condiciones como para ser protagonista en la presente temporada”.

