QUEDÓ CONFORMADA LA LIGA DE TENIS DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO

Publicado el 10 marzo 2022 por admin

Con participación devotense, quedó conformada la primera Liga de Tenis del departamento San Justo. Sociedad Sportiva forma parte de esta iniciativa, que permitirá que los tenistas locales viajen por toda la zona, disputando encuentros en categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con la idea de acceder, posteriormente, a los campeonatos provinciales.

Por el momento, los clubes que integrarán la Liga serán Sport de San Francisco, La Fábrica, San Isidro, Pinar, Almafuerte de las Varillas, 9 de Julio de Morteros, Tiro de Morteros, 9 de Julio de Freyre, Porteña Asociación, Centro Social de Brinkmann y Sociedad Sportiva.

El equipo de Devoto, iniciará su participación el 19 y 20 de marzo, jugando como visitante en Morteros.

Cabe destacar que se está trabajando para poder sumar a los adultos, a esta competencia, en las próximas ediciones.

