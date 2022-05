FUERTE DENUNCIA DE ATILRA POR INSALUBRIDAD Y TRABAJO ESCLAVO

Publicado el 05 mayo 2022 por admin

ATILRA Seccional Devoto formuló una fuerte denuncia por condiciones inhumanas de trabajo y falta total de salubridad, en una quesería y tambo ubicada en la zona rural sur de Devoto, en proximidades de Saturnino María Laspiur. Allí dos empleados vivían y trabajaban reducidos a la servidumbre, al tiempo que se producían quesos en un entorno totalmente contaminado.

Las autoridades de ATILRA Seccional Devoto tomaron conocimiento de la situación por una denuncia anónima y pudieron verificar todos los alcances de esta situación a través de imágenes realmente desagradables, en donde se observan, por ejemplo, suciedad y moscas, sobre los quesos en maduración.

El gremio, inmediatamente, realizó las presentaciones y reclamos en todos los organismos correspondientes aunque, al momento de realizar las inspecciones, se encontraron con que muchos elementos en producción habían desaparecido, aparentemente porque los propietarios habrían sido avisados del procedimiento que se iba a realizar.

Aun así, se pudo verificar que el entorno coincidía con las imágenes aportadas en la denuncia, y se pudieron comprobar también las denigrantes condiciones en el lugar de trabajo y en la vivienda de las dos personas que se desempeñan allí.

–

COMPARTIMOS EL TEXTO DEL COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR ATILRA SECCIONAL DEVOTO, EN RELACIÓN A ESTE TEMA:

Por medio de una denuncia anónima nuestra Seccional fue notificada por el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de San Francisco sobre la situación en una quesería/tambo a 28 kilómetros de la localidad de Saturnino María Laspiur.

Acompañados del personal del CyMAT – organismo encargado dentro del Ministerio de Trabajo de la regulación del Higiene y Seguridad Industrial – nuestros referentes constataron que el lugar no puede ser habilitado, por las condiciones productivas visibles en las imágenes y por mantener a dos empleados en situación de trata de personas.

Además de las condiciones inhumanas de trabajo de los empleados, no había controles algunos sobre los animales, la leche y el producto terminado, en este caso quesos.

El personal no tenía agua potable, electricidad, botiquín de primeros auxilios, la vivienda carecía de condiciones aptas para ser habitadas, el edificio tiene serias posibilidades de derrumbe, el sueldo era de $50.000 por persona, trabajando de lunes a lunes entre 12 a 14 horas diarias, encargados desde el cuidado de los animales hasta el proceso de producción.

Ante toda esta evidencia constatada el Ministerio de Trabajo por medio de su organismo de control tomo la decisión de clausurar el lugar y hacer la denuncia correspondiente.

Desde la Seccional se realizaron las denuncias pertinentes en la capital provincial: SENASA, Ministerio de Hacienda y Agricultura, Bromatología de Córdoba, y demás organismos relacionados a la materia, pero ante la falta de accionar por parte de los entes receptores de las denuncias desde ATILRA, con autorización el Secretario General Eduardo Juárez, se decidió informar a los medios de comunicación la situación de estas personas, conociendo que no es la única en la zona, no solamente que explota al personal, sino que se produce en condiciones no propias para el consumo humano.

Se solicita a todos que ante el conocimiento de situaciones similares se contacte con los entes referentes para dar aviso, evitando la explotación de personas y la producción de alimentos sin controles adecuados.

–