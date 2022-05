TARDE DE EMOCIONES EN LA INAUGURACIÓN DEL PICADERO DE EQUINOTERAPIA

Publicado el 08 mayo 2022 por admin

El Centro de Equinoterapia de la Agrupación Gaucha Sargento Cruz, inauguró este sábado su anhelado picadero, un espacio que permitirá sostener las clases y la terapia, aun en días de malas condiciones climáticas. El acto estuvo marcado por la emoción y el agradecimiento. A las nuevas instalaciones se las bautizó con el nombre de “Alfredo Tan Rosso”.

Con una gran convocatoria y en una tarde de condiciones meteorológicas ideales, se concretó la inauguración del Picadero, una obra soñada desde hace tiempo, y en la que se trabajó lenta y sostenidamente, a lo largo de los dos últimos años.

Este sábado, a sólo un día del cumpleaños número 12 del Centro de Equinoterapia, el anhelo se hizo realidad.

Estuvieron acompañando el momento, autoridades municipales y religiosas, medios de comunicación y toda la familia de Equinoterapia, miembros de la agrupación gaucha, colaboradores del Centro, alumnos y familiares. Inclusive, dijeron presente muchas personas que formaron parte, de alguna manera, de la historia de la institución, en sus 12 años de trayectoria.

El acto inaugural incluyó la bendición de las instalaciones por parte del Padre Andrés Vilosio y la entrega de dos árboles, para el predio, como regalo de la Municipalidad de Devoto, que estuvo representada por la Presidente del Concejo Deliberante, María Belén Angiolini y por la Concejal Gabriela Funes.

Además Maricel Alfonzo, colaboradora del Centro, pronunció unas conmovedoras palabras recordando a integrantes de la familia de Equinoterapia, ex alumnos y ex colaboradores, que ya no están. Sus nombres, quedaron grabados en las instalaciones, a través de carteles recordatorios. Ellos son Nazarena Baroni, León Caula, Julieta Arroyo y Juan Bosio.

Después, fue el turno de los agradecimientos, que estuvieron a cargo de Alfredo Rosso y Rubén Arroyo, integrantes de la Agrupación Gaucha Sargento Cruz que tienen a su cargo la labor del Centro de Equinoterapia, desde el comienzo mismo de la historia, allá por el año 2010.

Seguidamente, fue descubierto el cartel con la denominación del Picadero. El, espacio, por decisión de los integrantes de la Agrupación Gaucha Sargento Cruz, llevará el nombre de quien tuvo la iniciativa de crear un Centro de Equinoterapia en Devoto: Alfredo Tan Rosso.

Para terminar, en un clima de alegría interminable, fueron los propios alumnos del Centro los que tuvieron la responsabilidad, junto a Alfredo Rosso y Rubén Arroyo, de cortar las cintas, inaugurando este espacio en el que podrán seguir cambiando su vida, de la mano del amor, la terapia y la esperanza.

Al finalizar todo fue emoción. Entre lágrimas, sonrisas, abrazos y anécdotas. Con un claro sentimiento compartido: todo se hace para y por los chicos. Ellos, enormemente felices!!!!

