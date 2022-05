EL BABY JUGÓ EN DOMINGO

Publicado el 09 mayo 2022 por admin

Culminando la fecha doble, programada por la Liga de Baby Fútbol, el Centro Deportivo y Cultural El Faisán fue local, este domingo, recibiendo la visita de Infantil Xeneize. Aquí imágenes y resultados:

Categoría 2014: El Faisán cayó por 1 a 0.

Categoría 2013: goleada de El Faisán por 7 a 1, con 3 tantos de Joaquín Barboza, 2 de Lian Ocampo y los restantes de Dylan Lescano y Thiago Pottes.

Categoría 2012: fue triunfo del local por 3 a 1, con 2 goles de Santino Arce y el restante de Valentino Tavella.

Categoría 2011: El faisán se impuso por 6 a 0, con 2 goles de Joaquín Mari y los restantes de Agustín Varela, Bautista Diaz, Giuliano Perrone y Agustín Echagüe.

Categoría 2010: la Primera División del Faisán se impuso por 4 a 0, con 2 goles de Ignacio Robledo y los restantes de Ivo Mandrille y Matias Galeano.

Cabe destacar que no las categorías 2015 y 2016 no jugaron porque el visitante no tenía equipos.

