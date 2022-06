JUEGOS CORDOBESES: COMIENZA LA ACCIÓN

Publicado el 21 junio 2022 por admin

Este miércoles 22, en Devoto, comienza la competencia zonal de los Juegos Cordobeses, con el desarrollo del Torneo Zonal de Atletismo. Esta instancia incluirá la participación de estudiantes de nivel medio de Colonia San Bartolomé, Colonia Marina, La Francia y Devoto. La actividad se desarrollará en el Polideportivo Municipal, desde las 9 de la mañana. Compartimos el cronograma de competencia, para todos los deportes:

–

CÓRDOBA JUEGA – ATLETISMO EN DEVOTO, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 22 DE JUNIO

Nivel Inicial en categorías Sub 17 y Sub 18 y Nivel Avanzado para deportistas Sub 14 y Sub 16.

–

CÓRDOBA JUEGA – VÓLEY EN DEVOTO, INSTALACIONES DE SOCIEDAD SPORTIVA: 3 DE AGOSTO

Categorías Sub 15 y Sub 18.

–

JUEGOS CORDOBESITOS EN DEVOTO

ATLETISMO: 16 de setiembre

VÓLEY: 30 de setiembre

–

DEPORTES QUE SE DEFINIRÁN EN OTRAS LOCALIDAD DE LA ZONA

–

JUEGOS CORDOBESES BASQUET 5×5 en La Francia: 28 de junio

Nivel Inicial Sub 15 y Sub 18, masculino y femenino.

–

JUEGOS CORDOBESES FÚTBOL 11 en Colonia Marina: 28 de julio

Categorías Sub 13, 14 y Sub 16, femenino y masculino.

–

JUEGOS CORDOBESES FÚTBOL 7 en Colonia Marina: 28 de julio

Categorías Sub 15 y Sub 18 Femenino

–

JUEGOS CORDOBESES HANDBALL en Colonia San Bartolomé: 01 de agosto

Nivel avanzado Sub 14, masculino y femenino.

Nivel inicial: sub 15 y sub 18, femenino y masculino.

–

CORDOBESITOS HANDBALL en La Francia: 7 de setiembre.

–

CORDOBESITOS HOCKEY 7 en La Francia: 7 de setiembre

–

–