08 julio 2022

Las devotenses Helena Cugno y Narela Olocco, integrando las filas de la Selección Provincial de Vóley Sub 14, estarán participando este fin de semana, del Torneo Nacional Abierto de Vóley para las categorías Sub 13 y Sub 16, organizado por el Complejo Deportivo de Justiniano Posse. Con la presencia en esta competencia, se apunta a ajustar el juego del equipo, pensando en la participación en el próximo torneo argentino.

