Publicado el 24 julio 2022 por admin

La Categoría Sub 18 de Vóley Femenino de Sociedad Sportiva Devoto participó el día sábado de un Gran Prix en el Club San Isidro de San Francisco, ganando 3 de los 4 partidos disputados.



RESULTADOS:

SSD 2/0 Vs. El Ceibo

SSD 2/0 Vs. 9 de Julio Olímpico de Freyre

SSD 2/0 Vs. San Isidro

SSD 1/2 Vs. El Tala

