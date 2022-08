GIULIANA NOS NECESITA

Publicado el 02 agosto 2022 por admin

Giuliana, una pequeña devotense de 9 años, se encuentra en Córdoba desde hace 2 meses, debido a que padece una rara enfermedad que la obliga a realizarse diálisis de manera permanente (actualmente sólo le funciona medio riñón). Para llevar a cabo su tratamiento se encuentra alojada, actualmente, en la Casa de Ronald Macdonald y aunque allí no debe abonar estadía, se le presentan muchos gastos que su familia no puede terminar de cubrir. Por eso solicitan la solidaridad de la población.

Giuliana apenas llegó a Córdoba, hace 2 meses, estuvo internada en terapia intensiva. Inicialmente le diagnosticaron síndrome urémico hemolítico pero luego se verificó que la enfermedad que realmente padecía era vasculitis anca.

Actualmente, según informó Mariana Bustamante, la mamá de Giuliana, a la pequeña sólo le funciona medio riñón. Por este motivo, se realiza diálisis y toma 9 medicaciones por día. Inclusive, los médicos ya le informaron a la familia que será necesario que le realicen un trasplante de riñón.

Aunque tiene alta hospitalaria, la niña no está todavía autorizada a abandonar la ciudad de Córdoba, porque debe continuar con diálisis y estudios permanentes.

Por este motivo, Giuliana y su mamá están alojadas en la casita de Ronald Macdonald, en donde reciben alojamiento gratuito y tienen acceso a un sector de cocina compartida.

Más allá de esta importante ayuda, la niña necesita una alimentación especial, medicamentos y otras atenciones que la familia, por su situación económica no puede cubrir. Inclusive, la madre mencionaba que, al no estar trabajando ahora, para acompañar a su hija en Córdoba, no percibe ningún salario.

Por este motivo, Mariana lanzó un llamado a la solidaridad, a través de las redes sociales, para que, quien pueda y quiera, colabore económicamente a través de una transferencia bancaria.

Compartimos la publicación de la mamá de Giuliana, en las redes sociales:

Hola buenas tardes. Como sabrán, estoy pasando una mala situación con mi niña Giuliana, ya hace 56 días que ella tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital de Niños en Córdoba, primero se dijo que tenía síndrome urémico hemolítico, que a raíz de eso le ocasiónó una insuficiencia renal.

Pero a medida que fueron haciendo los estudios fueron descartando esa enfermedad, llevo un tiempo para dar con la verdadera enfermedad que se llama vasculitis anca. ..es una enfermedad auto inmune, que ataca los órganos, a ella le atacó los riñones, solo funciona medio riñón uno y medio no funciona ..a raíz de todo se le están haciendo diálisis y demás tratamientos. A ella del Hospital de Niños ya le dieron el alta del internado, hace más de 20 días, pero no pueden darle el alta de nefrología todavía así que estamos parando en la casita Ronald Mcdonald. Los que conocen la casita saben que tenemos la habitación para nosotras. .el comedor y la cocina es compartida nosotros tenemos que comprarnos los alimentos para cocinar. Y como saben, cuando tienes insuficiencia renal tenés que hacer una dieta sin sodio ni potasio. Hoy en día ya se me están acabando los recurso por eso les conté un poco para que sepan y si alguien con su gran corazón quiera colaborar con algo de dinero yo les dejo mi número de CBU, lo que sea es de muchísima ayuda se lo vamos agradecer con mi niña bendiciones para todos. Gracias.Gracias. ….

