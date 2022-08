Publicado el 06 agosto 2022 por admin

Se desarrolló este sábado, en Sociedad Sportiva, un Torneo de Vóley Clasificatorio a la Liprome Sub 16. Las chicas del verde y blanco quedaron terceras y no lograron avanzar. En paralelo a esta competencia, se disputó un pentagonal amistoso Sub 12.

Posiciones finales del Clasificatorio

1°: El Tala

2°: 9 de Julio de Freyre

3°: Sociedad Sportiva Devoto

4°: San Isidro

5°: El Ceibo

