CAMPAÑA DE ADHERENTES: EL IPET 89 CONVOCA

Publicado el 17 agosto 2022 por admin

La Asociación Cooperadora del IPET 89 decidió lanzar una Campaña de Adherentes Voluntarios, para que todos aquellos que se sienten parte del Paula Albarracín, puedan sumar un mínimo aporte económico mensual, que contribuya con el crecimiento de la escuela y permita seguir multiplicando las oportunidades para niños y jóvenes devotenses

La Campaña está dirigida a ex docentes, ex alumnos, ex directivos, vecinos y cualquier miembro de la comunidad que se sienta identificado con la propuesta del establecimiento.

La intención es que puedan comprometerse a realizar un mínimo aporte mensual, y que esa colaboración se pueda sostener en el tiempo. El monto podrá ser decidido libremente por cada Adherente.

Quienes quieran sumarse a esta propuesta, o necesiten consultar al respecto, podrán hacerlo a través de las siguientes vías de comunicación:

Face: escuelapaulaalbarracindevoto

Instagram: paulaalbarracindevoto

Teléfono fijo de la escuela: 481929 (de 8 a 11:30 y de 14 a 19:30).

Los Adherentes Voluntarios del IPET 89 serán visitados mensualmente por la cobradora de la Asociación Cooperadora, María de los Ángeles Depetris, para que puedan hacer efectivo el pago de su aporte.

