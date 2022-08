EL IPET 89 A LA FINAL PROVINCIAL DE LOS CÓRDOBA JUEGA

Publicado el 18 agosto 2022 por admin

El equipo masculino Sub 14 del IPET 89 se consagró este jueves, Campeón Regional de Fútbol, en el torneo desarrollado en Porteña. De esta manera, el colegio obtuvo la clasificación a las finales provinciales de los Córdoba Juega. Los chicos se impusieron por penales, en el partido definitorio, al IPEM 315 de la ciudad de San Francisco.

El IPET 89 participó de este Torneo Regional, con 3 equipos, que anteriormente se habían consagrado Campeones Zonales: Sub 14 Femenino, Sub 16 Masculino Avanzado y Sub 14 Masculino Avanzado.

–

El equipo campeón, estuvo integrado por los siguientes alumnos:

Uriel Perez

Lázaro Vargas

Nicolás Barbosa

Agustín Castañares

Jair Peres

Lautaro Bert

Ezequiel Soria

Alan Córdoba Luna

Nicolás Medina

Leonel Machado

Mateo Lopez

José Ardiles

Santiago Vargas

Marcel Gomez

Kevin Tablada

Thiago Ferreyra

–